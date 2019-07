Bénin/Egypte: CAN 2019 - Témoignages de deux supporters sur leurs conditions exécrables

Alors que nous vous informions sur les conditions peu orthodoxes des supporters des Écureuils à la CAN 2019, certains Béninois ont tenu à faire l'état des lieux de cette situation. Des témoignages faits par les supporters, nous vous en livrons deux qui schématisent parfaitement ce qu'ils vivent actuellement au pays des Pharaons.

« C'est désolant et triste. Je suis allé voir le ministre pour lui dire que ses compatriotes veulent le rencontrer. Je l'ai vu pour qu'il m'explique la situation parce que le communiqué émanait de son département. Il m'a dit qu'il ne peut pas payer à Ismaïla. Malgré tout ce que je lui ai dit, il insiste toujours sur le payement à Cotonou. Une dame (diaspora béninoise qui est actuellement au Caire) m'a appelé et m'a révélé qu'elle a à sa charge 8 personnes et fait appel aux autres de lui rejoindre au Caire » a fait savoir un supporter béninois.

« On s'est mobilisé, les gens ont payé leur billet, leur chambres d'hôtels parce qu'ils comptent sur la subvention de l'Etat. Depuis qu'on est ici, on paie l'hôtel de nous mêmes, on mange de nous mêmes. Alors qu'ils ont promis payer 1 million pour les 3 matchs comme une aide pour supporter l'équipe nationale. On a rencontré le ministre, il nous a dit que le payement se fera à Cotonou. Les gens pleurent ici et ça fait même pitié », a déclaré un béninois ayant fait le déplacement d'Ismaïlia.

C'est dans cette atmosphère tendue que les Écureuils vont jouer leurs matchs de huitièmes de finale face aux Lions de l'Atlas ce vendredi à Alexandrie sous les coups de 16h GMT.