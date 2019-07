Afrique du Nord: CAN 2019 - Tout le Maghreb derrière le Maroc contre le Bénin

Le match de la Coupe d'Afrique des nations Maroc - Bénin se tiendra vendredi 5 juillet à 16 heures GMT. Il s'agit du premier 8e de finale de cette CAN 2019.

Le Maroc, auteur d'un sans-faute, compte bien poursuivre sa bonne dynamique en disposant de cette modeste sélection du Bénin qui n'a jamais gagné une rencontre en phase finale de CAN. L'équipe dirigée par Hervé Renard vise une présence en finale le 19 juillet au Caire. Pour atteindre ce graal, les Lions vont tout de même devoir hausser le ton. Après un premier tour sous forme d'échauffement, une montée en puissance est attendue de la part des supporters. Et ils seront des milliers cet après-midi dans les gradins du Stade de l'Académie militaire du Caire pour soutenir Hakim Ziyech et ses coéquipiers.

En effet, selon sport.le360.ma, c'est quasiment tout le Maghreb qui sera derrière les Marocains face aux Ecureuils du Bénin. « Les Lions seront soutenus par des milliers de supporters marocains qui vont se déplacer en Égypte. Ils pourront également compter sur le soutien des supporters égyptiens et algériens pour venir à bout du Bénin et se qualifier au tour suivant », peut-on lire sur le site.

Placé parmi les grands favoris de cette CAN 2019, le Maroc a fait le job sans totalement convaincre lors de la phase de groupes. Face à un adversaire à sa portée, en huitièmes de finale, la formation du royaume chérifien voudra franchir un nouveau palier. Les Lions de l'Atlas ont remporté leurs trois matches de poule et figure parmi les prétendants au titre, alors que le Bénin a quant à lui décroché trois matchs nuls lors des phases de groupes. C'est par ailleurs la première fois que les Béninois franchissent le premier tour de la CAN.