L'accord conclu à l'aube de vendredi avec le conseil militaire de transition (CMT) ouvre la voie à la formation d'institutions de l'autorité de transition chargée de mettre en œuvre les programmes de réformes dans les domaines politique, économique et social, a déclaré M. Omar Digair leader aux forces de la déclaration de liberté et de changement (FDLC).

Dans un communiqué de presse publié à l'issue de négociations directes entre CMT et FDLC à l'hôtel Corinthia à Khartoum, tot ce matin de vendredi , M. Digair a précisé qu'une des priorités du prochain gouvernement civil est de prêter attention à la cause de la paix et de mener une enquête transparente et indépendante afin de détecter et de rendre compte des meurtriers.

Il a également exprimé l'espoir que la formation des institutions de l'autorité de la transition marquerait le début d'une nouvelle ère dans laquelle le désespoir se replierait face au glissement de l'espoir et gagnerait la flambée des essaims de sauterelles.

Il a ajouté que les Soudanais ont le droit de récolter les fruits de leur culture, ce qui leur a donné leur combat, leur fermeté, leurs larmes et leur sang, et de faire appel à une nouvelle patrie, une patrie similaire à leur révolution et digne de leur noblesse, leur grandeur et leur gloire.