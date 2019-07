Soudan: CMT et FDLC ont convenu de former le conseil souverain

Le Conseil militaire de transition (CMT) et les forces de la déclaration de liberté et de changement (FDLC) se sont mis dáccord de former le Conseil Souverain et de former un gouvernement civil doté de compétences nationales et indépendantes. Ils ont également convenu de la présidence tournante du conseil souverain pour une période de trois ans ou plus.

"Les deux parties sont également convenues de mener une enquête nationale approfondie, transparente et indépendante sur les divers événements regrettables dont le pays a été témoin ces dernières semaines", a déclaré l'envoyé de l'UA, Mohamed El-Hassan Labat, dans un communiqué de presse à l'issue de la session de négociations directes à l'hôtel Corinthia de Khartoum.

M. Labat a indiqué que les deux parties ont convenu de reporter la mise en place du conseil législatif et la décision finale sur certains détails de sa composition lors de la formation du Conseil Souverain et du gouvernement civil.

Les deux parties ont décidé d'assumer la responsabilité et la méthodologie nécessaires pour prendre toutes les mesures susceptibles d'améliorer l'ambiance et de créer un climat national propice à la réconciliation et à la progression de la population et du pays.