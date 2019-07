Soudan: Daglo - L'accord sera complet et n'exclut personne

L'accord a été signé dans les premières heures de vendredi avec les forces de la déclaration de liberté et de changement (FDLC) aura ses ses conséquences sur le pays, a déclaré le vice president du conseil militaire de transition, Lt-Gen. Mohammad Hamdan Daglo.

"Cet accord conclu avec les forces de la liberté et du changement sera absolument global et tiendra compte de tous les espoirs et aspirations du peuple soudanais et de sa révolution victorieuse", a déclaré Lt-Gen. Daglo dans un communiqué de presse à l'issue de la tournée de négociations directes à l'hôtel Corinthia à Khartoum pour assurer tous les autres forces politiques, mouvements armés et tous ceux qui ont participé au changement.

Le vice-président du Conseil militaire de transition (CMT) a remercié les médiateurs africains et éthiopiens pour leurs efforts et leur patience à l'égard de tous, ainsi que les leaders des forces de la déclaration de liberté et de changement (FDLC) du bon esprit qu'ils ont montrés lors des négociations.

Lt-Gen. Daglo a également remercié les médiateurs nationaux et les frères en Arabie Saoudite et dans les Émirats Arabes Unis, ainsi que les amis des États-Unis et de la Grande-Bretagne, dont les ambassadeurs les ont représentés pour rapprocher leurs points de vue.

Lt-Gen. Daglo a félicité les journalistes qui sont restés jusqu'au petit matin pour couvrir le tour des négociations directes, tout en eprimant son espoir que l'accord convenu realiserai la reconciliation souhaitée pour une patrie sûre, démocratique et stable. Le vice-président du CMT a salué la vie des martyrs parmi les civils et les militaires victimes des événements survenus dans le pays.