Soudan: L'accord entre CMT et FDLC vu par les médias étrangers

Tous les médias étrangers frères et amis peu qu'ils soient journaux, chaînes satellites, stations de radio, agences de presse et des sites web d'actualités ont évoqué l'accord entre le Conseil militaire de transition (CMT) et les forces de la déclaration de la liberté et du changement (FDLC) pour les gestion de la phase de transition avec ses deux conseils ; le souverain et celui des ministres.

" Le Conseil militaire de transition (CMT) au pouvoir au pouvoir au Soudan et une coalition de partis d'opposition et de groupes de protestation ont conclu un accord de partage du pouvoir au cours d'une période de transition menant à des élections " a rapporté vendredi le journal al-Bayan, basé aux Emirats Arabes Unis.

"L'accord a confirmé que la présidence du conseil souverain est tournante, ajoutant que CMT et FDLC ont décidé de reporter la création du conseil législatif et d'ajourner ses détails jusqu'à la formation d'un gouvernement civil" a rapporté vendredi 'SKY NEWS' TV arabe.

Le journal saoudite 'Myen Orient' a rapporté vendredi que le CMT et les dirigeants de la protestation au Soudan sont parvenus à un accord sur la création d'un nouvel organe de gouvernement, selon le médiateur de l'UA , au cours de discussions visant à mettre fin à la crise politique qui dure depuis plusieurs mois.

Le médiateur de l'UA M.Mohamed Hassan Lebatt a déclaré à la presse que les deux parties, qui ont tenu deux jours de pourparlers dans la capitale, Khartoum, ont convenu de "créer un conseil de souveraineté alternativement entre militaires et civils pour une période de trois ans ou un peu plus".

Le journal egyptien 'Al-Masry Al-Youm' a annoncé vendredi que (CMT) et (FDLC) s'étaient mis d'accord pour former un conseil souverain dans le pays après deux jours de négociations entre les deux parties.

Le vice-président du CMT ,Lt-Gen.Mohamed Hamdan Daglo a déclaré que cet accord n'excluerait personne, remerciant les envoyés d'Afrique, d'Éthiopie, l'Arabie saoudite et les Emirats Arabes Unis pour leur rôle important dans le rapprochement des points de vue.

BBC a rapporté que les deux parties ont également convenu de former un "gouvernement civil appelé gouvernement à compétences nationales indépendantes dirigé par un Premier ministre" et "de mettre en place une enquête nationale transparente et indépendante sur les divers actes de violence subis par le pays au cours des dernières semaines".

Le CMT et l'opposition se sont également mis d'accord de reporter la mise en place du Conseil législatif ".

La chaîne de télévisé quatari 'Al-Jazeera' a annoncé qu'un accord avait été conclu aux premières heures de vendredi entre FDLC et CMT au Soudan sur les mécanismes et la durée de la période de transition, alors que les célébrations ont débuté lors de la zone du sit-in devant le commandement de l'armée au centre-ville de Khartoum.

L'agence de presse almenade a cité d'une source au sein des comités de négociation selon laquelle les forces de la liberté et du changement et le conseil militaire ont discuté mardi, lors de réunions continues, des principaux points de désaccord sur le transfert du pouvoir aux civils.

Le journal qatari 'L'Est- Sharq ' publie aujourd'hui vendredi que ;"Le CMT et FDLC au Soudan ont annoncé aujourd'hui un accord sur les mécanismes et la durée de la période de transition, qui durera pour trois ans.