Sénégal: "Lead campus", un programme pour la promotion du leadership africain

Dakar — "Lead campus Afrique", un programme international de développement initié par l'Agence française de développement (AFD), encourage la promotion du leadership africain, a soutenu jeudi à Dakar, Alphonse Emadak, directeur du développement durable à Electricité du Cameroun.

Ce programme permet aux cadres de plusieurs pays d'Afrique, de se retrouver et de travailler ensemble sur une vision commune et partagée des enseignements et en même temps de développer des programmes et des projets, a-t-il expliqué.

"C'est une très belle initiative qu'il faut perpétuer et encourager pour la promotion du leadership en Afrique", a dit M. Emadak, en marge de la 4ème édition de la conférence organisée dans la capitale sénégalaise par les membres de "Lead campus Afrique".

"Cela permet aux leaders de se mettre en réseau à travers le continent. Chaque pays a ses potentialités et ses besoins. C'est un cadre de partage d'expériences et d'expertises permettant également de créer des relations professionnelles entre des experts de plusieurs pays d'Afrique", a-t-il ajouté.

A travers ce programme, "nous devons perpétuer et encourager cette initiative de réseautage pour la promotion du leadership en Afrique", a plaidé l'expert camerounais.

Dans le cadre du programme "Lead campus", a-t-il fait savoir, un business plan sera développé, présenté et évalué de sorte qu'à la fin, le projet sera mis en œuvre.

Prévu pour six mois, ce programme cible des entrepreneurs africains et cadres, dirigeants des petites et moyennes entreprises (PME) ou grands groupes, des leaders de la société civile ou de l'administration, a-t-il fait observer.

Il s'agit d'une forte implication des entreprises à travers un accompagnement individuel par un mentor, des visites de sites mais aussi de la mise à disposition d'experts.

A cela s'ajoute, "une opportunité d'échanges et de contacts avec d'autres leaders et partenaires potentiels".

A l'issue de la formation spécifiquement conçue et adaptée à un contexte africain, un certificat est Co-délivré par des institutions de renom d'Afrique et de la France.

Par ailleurs, a-t-il souligné, "l'Afrique est diversifiée. Il y a des pays qui ont des capacités dans certains secteurs plus que d'autres".

Ainsi, cette compensation à travers le continent, des leaders qui ont été mis ensemble dans le cadre de "Lead campus" va "beaucoup faciliter, fluidifier les relations entre les pays et les hommes", a-t-il dit.

Une dizaine de pays et quelque 17 nationalités sont enrôlés dans cette 4ème promotion de ce programme "Lead campus".

"Nous sommes la 4ème promotion et nous serons dans un réseau de près de 200 personnes qui sont des leaders évoluant dans plusieurs secteurs d'activités", a indiqué l'expert camerounais.

Après Cap Town, Dakar accueille cette quatrième édition. "Nous allons achever à Paris au mois de septembre prochain", a annoncé, Alphonse Emadak.