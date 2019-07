Ile Maurice: Rodrigues - Un véhicule de plus de sept ans importé malgré l'interdiction

Un camion réfrigéré portant le nom de la «Mauritius Meat Authority» se trouve sur le quai, en attendant que ceux concernés en prennent livraison. L'arrivée de ce véhicule le lundi 1er juillet, après un voyage à bord du navire cargo Black Rhino fait jaser. Car il porte une plaque d'immatriculation datant de l'année 1999.

Or, selon un règlement entré en vigueur en octobre 2017, la section 31 de la Rodrigues Regional Assembly Act (RRA Act), les véhicules âgés de plus de sept ans n'ont plus de permis d'importation à Rodrigues et un individu aura droit d'importer un véhicule seulement deux fois par an, à raison de tous les six mois. Or, ce camion date de 20 ans. D'aucuns se demandent s'il y a un règlement de deux poids deux mesures.

Pour rappel, les membres de la minorité, sauf deux, avaient emboîté le pas au Minority Leader Nicolas Von Mally le 24 octobre 2017, lors de la présentation du règlement, en faisant un walk-out après le statement de l'adjoint au chef commissaire Nicolson Lisette, qui est également commissaire aux Infrastructures publiques, sur cette motion.

Par la suite, le Mouvement rodriguais (MR) de Nicolas Von Mally, avait logé une injonction en Cour suprême à Maurice afin de faire invalider ce règlement qui, selon le MR, n'a pas de vraie raison d'être. Depuis, l'affaire a été renvoyée à plusieurs reprises et sera à nouveau entendue en septembre de cette année.