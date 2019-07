Ile Maurice: Board d'Air Mauritius - Peu de changement prévu à l'assemblée générale

On prend les mêmes et on recommence. Ou presque. Le Chief Executive Officer d'Air Mauritius (MK), Somas Appavou ; l'avoué Anwar Abbasakoor ; le secrétaire au cabinet et chef de la Fonction publique, Nayen Koomar Ballah ; Philippe Espitalier-Noël ; Derek Lam Po Tang ; le secrétaire financier Dev Manraj ; Prakash Maunthrooa - même s'il a évacué son bureau au bâtiment du Trésor pour s'installer à temps plein au Sun Trust ; Bissoon Mungroo ; l'avouée Ammanah Ragavoodoo ; Louis Rivalland ; le représentant d'Air France Patrick Roux, et le Chairman de la SICOM, Yoosuf Salemohamed ; se présentent à nouveau pour être reconduits au conseil d'administration de MK.

Ce sera lors de la prochaine assemblée générale annuelle (AGM) des actionnaires - dont l'État majoritairement - du transporteur national, fixée au jeudi 25 juillet à la Shri Atal Bihari Vajpayee Tower à la Cybercité d'Ébène.

Deux autres noms arrêtés par l'actuel board seront aussi avalisés. D'abord, celui d'Ashwani Lohani, qui a été choisi par le gouvernement indien pour la seconde fois, en deux ans, pour être le président directeur général d'Air India.

Ensuite, celui de Goolabchund Goburdhun, le successeur de Prem Beejan au poste de directeur général de la State Investment Corporation (SIC) Ltd.

Ce dernier, expert-comptable et auditeur de formation, siège également comme directeur sur le conseil d'administration de plusieurs sociétés sous la tutelle de la SIC, de Lottotech Ltd et d'Airports of Mauritius.

Il est aussi un ex-candidat du Mouvement socialiste militant au n°8, Moka-Quartier-Militaire, aux élections générales et a été Chairman de MauBank Holdings Ltd, de MPCB (aujourd'hui MauBank Ltd), du National Pensions Board et du Responsible Gambling and Capacity Building de la Gambling Regulatory Authority.

Successeur d'Arjoon Suddhoo

Par contre, bon nombre veulent savoir si le successeur d'Arjoon Suddhoo sera prochainement désigné. Officiellement, cet item ne figure pas à l'ordre du jour de l'AGM.

Ce qui, toutefois, n'exclut pas le fait que l'actionnaire majoritaire, soit le gouvernement, choisisse lorsqu'il l'entend, le prochain président du conseil d'administration de MK.

Depuis le départ d'Arjoon Suddhoo, le 29 avril, c'est Yoosuf Salemohamed qui est le Chairman lorsque le board ou des sous-comités du board siègent.

Selon nos recoupements, c'est à l'issue de l'AGM que le nouveau Chairman pourrait être désigné par le gouvernement.

Parmi les noms qui circulent figurent celui de Goolabchund Goburdhun tout comme celui d'Azim Currimjee, vice-président de l'Economic Development Board et qui siège aussi au sein du board de SBM Holdings Ltd.