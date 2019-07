Madagascar: Paroles d'artistes « Alefa Barea »

La fièvre Barea dépasse les frontières disciplinaires. Dans le microcosme culturel, six artistes ont voulu passer un message au pays, aux Barea, et montrer leur fierté face au parcours incroyable de l'équipe nationale à la CAN 2019.

Mbato Ravaloson (Metteur en scène) : Nous encourageons toute l'équipe.

Alefa Barea ! Nous vous soutenons et souhaitons tous que vous alliez en finale et gagniez la coupe. Que cette participation à la CAN ne soit pas utilisée à des fins politiques, mais pour redorer le blason malgache.

Nous encourageons toute l'équipe. Pas seulement ceux qui sont sur le terrain, mais aussi et surtout ceux qui travaillent en aval pour la réussite de tout un peuple.

Le coach qui tient la clé de cette équipe gagnante, les techniciens, les organisateurs, les supporteurs, ainsi que tous ceux qui travaillent de près ou de loin avec les Barea, nous sommes de tout cœur avec vous. Vive les Barea, Alefa Barea !

Yasmine Fidimalala (Artiste plasticienne) : Barea est un symbole d'espoir.

« Alefa ! » J'avoue que, comme certainement beaucoup de mes compatriotes, j'ai appris la vraie signification de ce mot avec la participation de notre équipe à la CAN.

Je ne suis pas du tout une fan de foot, mais je suis super fan des gens qui veulent exceller dans leur domaine. Et chaque membre de cette équipe est un sportif de haut niveau, ils ont travaillé durement pour en arriver là, et rien que pour ça, ils méritent largement que nous les soutenons.

J'ai toujours intégré les zébus dans mes concepts artistiques depuis de nombreuses années, du fait de leur symbolisme et caractère sacré dans la culture malgache, essentiellement le zébu « Volavita ». Mais maintenant, le caractère sauvage du Barea m'inspire aussi.

C'est d'autant plus touchant avec les victoires de cette équipe car avant tout ça, lorsqu'on parlait de zébus aux jeunes dans les discussions en général, ou sur les réseaux sociaux, pour beaucoup, zébu signifiait « tsaky ».

Maintenant, ils s'intéressent un peu plus au vrai symbolisme de ce bovidé grâce au foot. J'ai d'autant plus détesté les nombreuses images des graphistes qui utilisaient des images de taureau pour illustrer la victoire des Barea, car il ne faut tout de même pas avoir une licence pour faire la différence ? Un zébu est avant tout distinguable par sa bosse.

Pour finir, Barea est un symbole d'espoir pour moi, car si notre gouvernement commence à mettre en valeur nos sportifs, nous, les artistes, avons l'espoir que la culture sera peut-être amenée à être valorisée après...

Ça me fait chaud au cœur quand j'ai vu sur les réseaux sociaux que le mot « Alefa » est reconnu en dehors de nos frontières comme un genre de mot magique, donc évidemment ALEFA BAREA !

Rheg (Rockeur) : Le peuple vous envoie plein d'énergie positive.

Que nos héros soient hargneux sur le champ de bataille. Ils savent que tout un peuple vibre avec eux. Qu'ils sachent que le niveau footballistique de notre pays améliore l'image de Madagascar devant le monde entier.

Le peuple envoie à cette équipe plein d'énergie positive, et le fait d'avoir battu le Nigeria rassure sur la possibilité de faire face à des équipes de taille comme l'Egypte.

Ce pays a besoin d'une image embellie aux yeux du monde. Vous les Barea, vous avez cette opportunité... faites-le les gars. Nous, on vous envoie la rage de vaincre du rock'n'roll malgache... Allez Barea, en avant !

Sity Rakoto (Chanteuse de jazz): Nous avons une grande fierté nationale.

Ambition, espoir et solidarité. J'adore leur façon de jouer, surtout la dernière fois face au Nigéria. Etant donné que c'est leur première participation à la CAN, ils ont visé haut et leur enthousiasme sur le terrain me dit qu'ils ambitionnent d'aller très loin.

En tant que Malgache, ça me donne tout simplement de l'espoir, car malgré notre situation économique, nous avons une grande fierté nationale maintenant avec les Barea. Et au-delà du football, je pense que leur exploit réunit les Malgaches.

Nous avons cette opportunité de soutenir une équipe dans le cadre d'une grande compétition sportive, alors mettez les différences de côté et soutenons ensemble les Barea, notre équipe. Bravo ! Vous faites la fierté de la nation, vous le méritez, et je vous encourage toujours à aller plus loin.

Ludovic Randriamanantsoa (Cinéaste): Barea réveille en nous une vision.

En tant que Malgache, cela me redonne l'espoir de croire que nous pouvons réussir ensemble, être solidaire quand nous avons un objectif commun.

C'est un point très important dans la victoire des Barea. Notre solidarité, malgré nos différences de point de vue, voilà ce que nous a apporté le parcours des Barea. Les pays qui s'en sont sortis ont réussi grâce à cette solidarité malgré les différences d'idées.

Avant, je pensais que si un pays attaquait Madagascar, nous serions déjà battus avant même que l'ennemi pose les pieds sur notre sol. Puisque nous serions perdus dans nos peurs, nos angoisses, notre égoïsme...

Notre pauvreté morale et spirituelle prendrait le dessus et nous serions occupés à nous disputer pour des futilités. Mais ces victoires successives des Barea ont réveillé en nous une vision.

Nous savons maintenant quel est notre vrai combat, contre quoi nous devons le mener, quelles sont nos vraies priorités, et quoi qu'il arrive nous devrons réussir. Beaucoup de gens ne s'en rendent pas encore compte, les Barea sont en train de nous montrer que nous pouvons dépasser nos dissensions entre nous, les Malgaches.

Ils nous ont aussi démontré que les Malgaches ont le mental et la volonté pour gagner le respect et la reconnaissance du monde entier.

A nous les Malgaches, la plus grande victoire n'est pas uniquement de soulever la coupe, l'ultime victoire des Barea est cet état d'esprit qu'ils ont insufflé en nous. Nous devons avoir cet esprit « Barea » dans tout ce que nous faisons. Un esprit « Barea » dans les études, au travail, etc.

Un esprit à transmettre à la relève. Tout ce qui sera entrepris doit se tourner vers l'avenir. Je tiens à remercier de tout mon cœur les 23 joueurs, ce n'est pas une chose facile que vous avez réalisée, pourtant vous avez réussi à ramener la joie, l'espoir et la victoire au peuple.

Soyez imprévisibles, les adversaires vont chercher votre point faible. Si vous êtes imprévisibles, ils ne le trouveront jamais. C'est juste mon point de vue, mais maintenez votre grande discipline et votre esprit de groupe et de famille.

Joey Aresoa (Slameuse) : Leurs accomplissements inspirent la reconnaissance.

Les Barea, ce qu'ils accomplissent aujourd'hui, m'inspirent la reconnaissance. Ils ont créé un élan national jamais vu. Sans distinction de « il vient d'où ? », « de quelle couleur de peau est-il ? », qui sont de rigueur normalement dans le grand nuancier du droit à l'existence.

Mais surtout, les Barea réussiront peut-être aussi à initier une culture de « héros de la nation ». J'ai envie de leur dire qu'ils nous ont inscrits dans la marche du monde. Et que nous devrions continuer sur notre lancée.

Être une nation, capable de tout, d'aller au-delà de tout et de tout rafler ! Oh oui, j'ai un message pour eux ! « Raha mitabe tsy lanin'ny mamba », alors tout le pays, et aussi ceux d'ailleurs, sont de toute force avec eux ! Même les non « footeux », dont moi.

Nous les suivons depuis le début et crions victoire à chaque belle action. Et il y en a eu tellement ! Merci... Nous retenons notre souffle jusqu'à dimanche... Pour mieux vous envoyer nos « tso-drano ».