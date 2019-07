Sénégal: Systèmes financiers décentralisés - Les produits et services les plus importants

L'Observatoire de la qualité des systèmes financiers (Oqsfd) a réalisé une enquête de satisfaction auprès des usagers des Sfd.

«Suivant la catégorie des sociétaires enquêtés, les actions sociales et humanitaires présentent un degré d'importance très élevé chez les personnes physiques avec un taux de 97,9%, suivies de l'épargne (97,5%), de la sensibilisation (96,5%), des actions de formation et d'éducation financière (96,0%), et des transferts d'argent (92,5%).

La micro-assurance (80,0%) apparaît comme le service financier le moins important », lit-on dans le document parcouru par le Journal de l'économie sénégalaise (Lejecos).

Selon le document, chez les personnes morales, il est observé des taux élevés particulièrement pour les actions sociales et humanitaires (96,8%), l'épargne (96,7%) et le crédit (94,6%). Les actions de formation et l'éducation

financière ainsi que la sensibilisation ressortent avec des taux similaires de 93,7%. Le taux le moins important est enregistré au niveau des services liés à la domiciliation de revenus (76,0%).

L'enquête donne une idée également sur les produits et services des SFD les plus utilisés «L'appréciation des personnes physiques interrogées fait apparaître que l'épargne à vue (76,8%), l'épargne à terme (20,7%), le crédit de fonds de roulement (19,9%) sont les produits des SFD les plus utilisés.

Le crédit de trésorerie (0,1%) ainsi que le Plan d'Epargne Logement (0,1%) sont les produits les moins utilisés », renseigne la même source.

S'agissant des personnes morales, il est observé des taux d'utilisation relativement élevés pour l'épargne à vue (79,0%), le crédit de fonds de roulement (30,4%) et l'épargne à terme (20,7%).

Le Plan d'Epargne Projet (0,1%), le crédit de trésorerie (0,1%) et le Projet d'Epargne Logement (0,0%) sont relégués au second plan selon les avis des enquêtés.