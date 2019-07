Togo: 19 millions de F CFA seraient emportés

Ils ont encore frappé. Eux, ce sont les braqueurs. Seulement trois jours après le braquage spectaculaire sur le campus universitaire de Lomé, cette fois-ci, c'est en face de la BTCI de Super Taco à Lomé que ces braqueurs dont les agissements défient les forces de l'ordre et de sécurité, et mieux encore le ministre de la Sécurité Yark Damehame et son dispositif sécuritaire, ont opéré.

Et comme on pouvait s'y attendre, d'après les informations recueillies sur place, ils ont pris la fuite après quelques coups de sommation, sans être inquiétés.

On peut constater aussi selon les témoignages que le mode opératoire ne diffère pas vraiment des précédents braquages vécus par les populations togolaises dans divers quartiers de Lomé.

Des tirs de sommation, des tirs sur les pneus pour immobiliser le véhicule à bord duquel se trouve l'argent, des menaces sur les occupants pour récupérer les sous, et paf, on remonte tranquillement sur la ou les motos pour s'évaporer dans la nature, ni vu ni connu.

Quant aux forces de l'ordre et de sécurité, ils ne vienne finalement que pour constater les dégâts et s'enquérir de la somme emportée et le nombre de blessés s'il y en a eu.

Pour ce nouveau braquage, l'on indique que ce serait environ la somme de 9 millions de F cfa qui serait emportée par les braqueurs pour qui finalement Lomé est devenue un terrain de prédilection.