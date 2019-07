Madagascar: CAN Orange Kitra - Trois équipes déjà en huitièmes de finale

Trois équipes sont déjà en huitièmes de finale de la CAN Orange Kitra, même si la dernière journée de la phase éliminatoire se jouera demain. Des matches chocs seront au programme à Mahamasina.

La troisième et dernière journée de la phase de poule du mini tournoi CAN Orange Kitra se jouera demain, à Mahamasina. Les équipes favorites s'écartent peu à peu au classement après les deux matches d'éliminatoires. Parmi les 24 équipes, le Garage Radom, portant le nom de l'Ouganda, reste imbattable dans la poule A.

Avec deux matches et deux victoires, les jeunes d'Ambohimirary ont encaissé 6 points et leur ticket pour les huitièmes est déjà en main. Ils affronteront l'équipe de Mandrangombato, portant le nom du Zimbabwe, pour la troisième journée demain.

Il s'agit d'un match déséquilibré car cette équipe n'a qu'un point et se trouve à la troisième place. La première équipe à avoir validé son ticket était les Elites du Sénégal. Elle s'est imposée face au Five FC du Kenya sur le score de 1 à 0, lors de la deuxième journée, et caracole en tête de la poule C, avec 6 points.

Les gars d'Andoharanofotsy devront encore jouer le match de demain face au FC Morarano (Algérie). Deuxième de la poule C, ce dernier espère encore aller en huitièmes, mais cela dépendra du résultat du match entre JS 3A (Tanzanie) et le Five FC (Kenya).

Il y a également l'équipe du RMD sous le maillot de la Namibie. Rien ne peut barrer son chemin vers les huitièmes. D'ailleurs, son prochain adversaire, pour demain, sera le FC Kintana (Côte d'Ivoire), au quatrième rang de la poule D.

En outre, les matches de la poule B, poule E et poule F seront très disputés puisque le classement dans chacun de ces groupes est très serré.

Trois matches chocs sont très attendus comme les rencontres entre le FC TFC (Mali) et Us Pro Académie (Tunisie), Net Foot (Nigeria) et Sab Nam (Guinée), Ariary Fc (Ghana) et MI 20 FC (Cameroun).

Les huitièmes de finale se joueront la matinée de ce dimanche au Stade municipale de Mahamasina, avant le match test entre les joueurs sélectionnés pour les JIOI, face aux présélectionnés pour le CHAN.