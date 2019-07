Algérie: La classe politique salue l'approche du chef de l'Etat pour un dialogue national inclusif

Alger — Des partis politiques ont salué l'approche politique initiée par le chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah, pour le lancement d'un dialogue sous la conduite de personnalités jouissant de légitimité, appelant à faire prévaloir l'intérêt supérieur du pays, à participer au dialogue et à trouver des solutions consensuelles à même de mener l'Algérie à bon port.

Dans ce cadre, le parti du Front de libération nationale (FLN) a salué l'approche initiée par le chef de l'Etat pour sortir l'Algérie de la crise et son engagement à ne ménager aucun effort pour œuvrer dans le cadre de la Constitution qui impose la préservation de l'Etat et le respect des Institutions.

Saisissant l'occasion du 57e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie, le parti du FLN a tenu à saluer l'Armée nationale populaire (ANP) qui, a-t-il dit, "assume résolument ses missions dans la conjoncture particulière et sensible que traverse l'Algérie, privilégiant les solutions constitutionnelles épargnant au pays le chaos et contrecarrant les tentatives des comploteurs".

Le parti du Rassemblement national démocratique (RND) a, quant à lui, affirmé "son soutien à l'approche politique et à la vision pratique" proposées à l'opinion publique nationale par le chef de l'Etat pour une sortie de crise, mettant en valeur "l'accompagnement fort et l'engagement immuable" de l'Institution militaire vers l'organisation d'une Présidentielle "libre, intègre et dans les meilleurs délais à travers un dialogue national honnête et sérieux".

A cette occasion, le communiqué du groupe a préconisé de ne pas laisser de terrain au doute ou à une mauvaise interprétation quant à la supervision de ce dialogue national inclusif avec la neutralité de toutes les institutions de l'Etat, appelant tout un chacun à faire prévaloir l'intérêt suprême de la patrie et la participation au dialogue permettant de mettre l'Algérie à l'abri, selon un communiqué.

Dans une publication sur la page Facebook de sa formation politique, le président du parti Talaie El Hourriyet, Ali Benflis a réitéré l'importance du dialogue et son urgence face à la crise que vit le pays.

Abondant dans le même sens, l'Association nationale des juristes s'est félicitée du discours de M. Bensalah qui a reflété l'orientation "claire" de l'Etat à travers le recours à la Constitution dans la planification de la période prochaine attendue par le peuple pour décider de son avenir.

Le discours du chef de l'Etat "partage les orientations de l'association dans la forme et sur le fond, d'autant que toute sortie des dispositions de la Constitution fait perdre aux institutions constitutionnelles leur crédibilité, exposant ainsi leur missions et leur activité au vide constitutionnel", a indiqué l'association dans un communiqué, ajoutant que "la proposition en question est à même de réaliser les aspirations du peuple, à savoir l'institution d'un Etat civil fondé sur la loi".