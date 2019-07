Angola: Le Président de la République félicite le Cap-Vert pour l'anniversaire de son indépendance

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a félicité vendredi, son homologue capverdien, Jorge Carlos Fonseca, pour la célébration du 44e anniversaire de l'indépendance de ce pays, qui se commémore le même jour.

Dans un message, le Chef de l'Etat angolais indique que les 44 années d'indépendance avaient fait du Cap-Vert l'une des démocraties les plus consolidées du continent africain, et s'est dit convaincu que le peuple cap-verdien continuera à œuvrer pour que des mesures fermes soient prises pour transformer le pays en une des nations les plus prospères d'Afrique.

"Je voudrais donc vous exprimer ma ferme volonté de travailler ensemble pour améliorer les liens historiques de coopération et d'amitié qui existent dans les secteurs les plus variés de la vie sociale d'Angola et du Cap-Vert", lit-on dans la missive parvenue à l'Angop.

Outre le cadre bilatéral, João Lourenço souhaite également renforcer la coopération dans les Pays africains de langue officielle portugaise (PALOP), ainsi que travailler ensemble pour transformer "cette grande organisation en un organisme qui défend de plus en plus les intérêts de ses membres au niveau de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP).

L'Angola et le Cap-Vert entretiennent des relations politico-diplomatiques et de coopération dans divers domaines, notamment l'agro-élevage, la formation de personnels de recherche vétérinaire, agronomique, forestière et hydraulique.