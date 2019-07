Angola: Plus de 20 000 cartes d'identité émises lors de la campagne de l'enfant

Luanda — Vingt-cinq mille 229 cartes d'identité ont été émises lors de la campagne "Ma première carte d'identité (BI) vers la citoyenneté", organisée en juin sur l'ensemble du territoire angolais, à l'initiative du Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme.

Selon le bulletin de l'institution parvenu vendredi à l'Angop , la province de Luanda a émis le plus grand nombre de cartes d'identité avec 9 710, suivie des provinces de Benguela (2 547), Huambo (2 065). ), Cabinda (1 399), Lunda Norte (1 353) et Huíla avec 1 332 cartes d'identité.

Dans la note, le ministère remercie les parents et les tuteurs qui ont participé à la campagne et informe que les services d'identification civile et pénale sont ouverts en semaine de 8h00 à 15h00 et le samedi dans les Centres intégrés d'assistance au citoyen (CIAC) à 13h00, pour servir le public.

La campagne de cette année a dépassé les chiffres de la précédente réalisée dernière l'année dernière, intitulé "BI de Dipanda", qui a eu lieu en novembre et qui a assisté plus de 14 000 enfants et adolescents, précise le document.

La campagne "Ma première carte d'identité vers la citoyenneté" a lieu tous les mois de juin de 8 heures à 13 heures et les enfants, qui se sont rendus dans les bureaux d'identification civile et criminelle en compagnie de leurs parents, ont bénéficié d'un service personnalisé.

C'est la deuxième édition de la campagne "Ma première carte d'identité vers la citoyenneté", la première ayant lieu tous les samedis du mois de juin 2018.