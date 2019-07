Angola: La législation est attrayante pour les investissements dans le secteur minier

Lisbonne — Le ministre angolais des Ressources minérales et du Pétrole, Diamantino Azevedo, a déclaré jeudi à Lisbonne que les conditions étaient en cours de création en termes de législation relative à l'investissement privé dans le pays.

S'adressant à la presse, en marge d'un séminaire sur "Les opportunités d'investissement dans le secteur minier en Angola", organisé par le ministère portugais de l'Economie, Diamantino Azevedo a dit que le Gouvernement angolais améliorait de plus en plus les conditions pour les investisseurs nationaux et étrangers.

Concernant le secteur minier, le gouvernant a souligné que le pays avait une législation compétitive permettant aux entrepreneurs privés d'investir en toute sécurité en Angola.

"La loi angolaise est bonne et le régime fiscal du secteur minier est compétitif. Ce que nous faisons, c'est améliorer davantage ce qui existe déjà dans le secteur ", a-t-il expliqué.

Selon le responsable, le Gouvernement s'efforce de reformuler les actions du ministère auprès des entreprises étatiques.

Il a souligné que le secteur travaillait pour créer une agence des ressources minérales qui exercera les fonctions de réglementation et de concession.

"Le pétrole et les autres ressources minérales ont également un rôle important à jouer dans la diversification économique du pays et c'est à cet égard que l'Exécutif s'emploie à améliorer les conditions de l'investissement, tant dans le secteur pétrolier que dans le secteur d'autres ressources minérales afin qu'il y ait plus de ressources financières contribuant à la diversification ", a-t-il déclaré.

Il a précisé que l'Angola ne bénéficiait que d'environ 20% de son pétrole, car il ne possède qu'une raffinerie d'une capacité d'environ 60 000 barils, ce qui oblige le pays à importer 80% des besoins en dérivés du pétrole.

Diamantino Azevedo a également indiqué que le pays avait également l'intention d'encourager les investisseurs à investir dans le secteur des roches ornementales, non seulement dans la production mais aussi dans la transformation, car si le pays transforme davantage de pierres ornementales, il serait également un incitatif pour la construction civile en Angola.

Il a également évoqué d'autres projets de développement du fer dans certaines régions du pays qu'il faut développer, l'intention n'étant pas seulement l'exploitation du minerai de fer, mais également l'installation d'une industrie sidérurgique en Angola.

"Si nous produisons plus d'acier dans le pays avec nos propres ressources minérales, nous ferons également en sorte que le secteur de la construction civile produise davantage d'intrants en Angola et qu'il ne soit pas nécessaire de tout importer", a-t-il ajouté.

Le gouvernant a rappelé que le phosphate était un minerai important pour la production d'engrais, raison pour laquelle il comprend que si le pays développe des projets dans ce segment, il sera une grande contribution à la réduction des importations d'engrais.

Au cours de la réunion, des thèmes tels que "Contribution des connaissances géologiques au développement durable de l'Afrique: l'exemple de l'intervention De la LNG en Angola", "Potentiel minier en Angola" et "Présentation de la mission entrepreneuriale d'Angola, prévue pour septembre 2019".