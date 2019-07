Guinée: Des journalistes outillés sur la lutte contre les changements climatiques

En partenariat avec le Programme des nations unies pour le développement (PNUD), l'association des Journalistes scientifiques de Guinée (AJSG) a organisé du mercredi 3 au jeudi 4 juillet 2019, un atelier de formation des journalistes sur le rôle des médias dans la lutte contre les changements climatiques.

Selon organisateurs, les médias ont une responsabilité majeure à jouer pour aider le pays à relever ce défi, mais ils ne peuvent apporter leurs nobles contributions que s'ils sont bien informés et s'approprient les enjeux des phénomènes climatiques par le biais de la communication, de l'information, de la sensibilisation et des bonnes pratiques environnementales. D'où cette formation de deux jours.

À leurs dires, cette session a permis aux hommes de médias d'être outillés davantage sur les notions des changements climatiques d'une part, et d'autre part s'approprier les nouvelles dispositions stratégiques aussi bien mondiales et nationales pour se faire une place professionnelle et intervenir à court, moins et long terme sur les enjeux climatiques.

Prenant la parole, Eloi Kouadio IV, Représentant résident adjoint, Chef du Bureau PNUD Guinée, a indiqué que la lutte contre les Changements Climatiques n'est pas seulement l'affaire des scientifiques et des techniciens de projet et agents de développement; elle est l'affaire de tout un chacun.

« Il faudrait que tout le monde soit bien informé sur la situation actuelle du climat, les causes et conséquences du changement, les projections futures du climat selon les scénarii optimistes et pessimistes, et surtout assurer une communication efficace.

Collecter les données de l'information climatique, la traiter est l'affaire des chercheurs, et des techniciens ; mais, la diffuser le plus largement possible et assurer une communication de façon à impliquer et responsabiliser tous les acteurs dans la lutte contre le changement climatique sera de votre ressort, vous Hommes de Médias.

Pour le faire de façon efficace, le PNUD a mobilisé des experts de haut niveau pour vous donner les bases scientifiques et techniques vous permettant d'assurer une large diffusion de l'information climatique et organiser des séances de communication entre différents les acteurs », a fait savoir le diplomate.

De son côté, Abdoulaye Djibril Diallo Directeur du Centre de Formation, représentant le Ministre de l'Information et de la Communication à cette rencontre a remercié le PNUD pour son appui et salué la tenue de cette formation qui selon lui, répond à un besoin énorme de renforcement des capacités des professionnels et hommes des médias dans ce domaine.