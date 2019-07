Ghana/Tunisie: CAN 2019 - Les Tunisiens veulent montrer un meilleur visage face au Ghana

Lundi soir, dès 19h GMT, le Ghana et la Tunisie concluront ces huitièmes de finale de la CAN 2019, sur la pelouse du Stade Ismaila. Les deux nations tenteront de remporter leur billet pour les quarts.

Loin d'être impressionnants en poules contre le Mali, l'Angola et la Mauritanie (trois matchs nuls), les Aigles de Carthage devront rapidement hausser leur niveau de jeu, s'ils souhaitent voir la suite de la compétition.

« Les joueurs sont conscients d'avoir livré une modeste prestation lors du premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations Egypte-2019 et qu'ils demeurent confiant quant à leur capacité de montrer un meilleur visage en huitièmes de finale contre le Ghana », a confié le milieu de terrain offensif de la sélection tunisienne de football Naim Sliti à l'agence TAP.

Car en face, mine de rien, le Ghana est toujours un grand d'Afrique, et peut compter sur des joueurs de grande qualité. Sous l'égide d'une fraterie Ayew toujours aussi efficace, les Black Stars n'ont perdu aucun de leurs matchs de poule, et se sont montrés sérieux à chaque rendez-vous. De quoi ne présager rien de bon pour la Tunisie d'Alain Giresse.

« Le match des huitièmes de finale contre le Ghana sera différent de ceux qui l'on précédé du fait que le Ghana possède un style de jeu différent et nous sommes convaincus que nous serons meilleurs que lors du premier tour », a fait savoir le joueur de Dijon, annonçant « une nouvelle donne technique, une autre tactique et l'ambition d'aller le plus loin dans la compétition ».

Dans cette huitième de finale de la CAN 2019 un poil indécise, le Ghana pourrait prendre le meilleur sur une Tunisie trop dépendante de ses individualités. A ce niveau de la compétition, les exploits personnels ne suffisent plus, et c'est le collectif qui prime.