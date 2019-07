Bénin/Maroc: CAN 2019/Mickaël Poté «On veut aller le plus loin possible »

Il avait déjà promis les 8è de finale aux Béninois. Promesse tenue, même si le Bénin n'a pas pu battre le Cameroun. Mickaël Poté revient cette fois pour faire une nouvelle promesse à ses compatriotes alors que les Ecureuils affrontent le Maroc dans le premier match des 8è de finale de la CAN 2019.

Alors que les Lions partent favoris, Poté lui, compte jouer ce match à fond et, pourquoi pas, passer en quarts de finale.

« On ne compte pas s'arrêter là », a-t-il déclaré dans des propos relayés par Rfi. « Beaucoup de personnes n'auraient pas misé sur nous, ce qu'on peut comprendre. Mais, aujourd'hui, je pense qu'on est à notre place.

Et on veut continuer. Croire qu'on se dit le contraire et que le contrat est déjà rempli, c'est mal nous connaître. On veut aller le plus loin possible », a ajouté le double buteur contre le Ghana.