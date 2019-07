Afrique de l'Ouest: La Directrice exécutive de l'UNFPA, le Dr Natalia Kanem, s'adresse aux Chefs d'Etat de l'Union africaine

communiqué de presse

Niamey, Niger – 04 juillet 2019 : La Directrice exécutive du fonds des nations unies pour la population (UNFPA), le Dr. Natalia Kanem, sera en visite au Niger, à Niamey, du 06 au 08 juillet 2019. Sa visite intervient dans le contexte de la réunion de coordination semestrielle de l'Union africaine (UA), ainsi que du sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement en vue du lancement officiel de la zone de libre-échange continentale africaine (AfCFTA).

À Niamey, la Directrice exécutive s'adressera aux chefs d'État et de gouvernement de l'UA lors d'un dîner de travail initié par S.E Mahamadou Issoufou du Niger, Président hôte du Sommet. Au cours de ce dîner de travail, Mme Kanem rendra compte des progrès accomplis, 25 ans après la Conférence internationale sur le Population et développement (CIPD) qui s'est tenue au Caire en 1994. Dans le cadre des objectifs de développement durable, Mme Kanem fera le point sur les défis, et invitera les chefs d'État et de gouvernement à redoubler d'efforts pour accélérer la promesse de donner accès à des millions de femmes et de filles aux soins de santé et aux droits en santé sexuelle et reproductive.

La Directrice exécutive prendra part à une table ronde de mobilisation de ressources pour le projet régional d'Autonomisation des Femmes et Dividende Démographique au Sahel (le SWEDD) qui aura lieu le 6 juillet sous l'égide du Président Mahamadou Issoufou. Les succès enregistrés par le projet SWEDD, ont conduit les États membres à demander son passage à l'échelle. Cette table ronde sera l'occasion pour qu'ensemble, Chefs d'Etat, Premières dames, partenaires technique et financier, CEO, et NGO, réaffirment leur engagement à investir davantage en faveur des femmes et des filles pour accélérer la croissance en Afrique.

Le dimanche 07 juillet, le Dr. Kanem participera avec 15 Premières dames, à une réunion en faveur de l'élimination du mariage des enfants et la promotion de la scolarisation de la jeune fille en Afrique de l'Ouest. Une réunion à l'initiative de la Première dame du Niger, le Docteur lalla Malika Issoufou, présidente de la Fondation Tattali Iyali et qui verra la présence de la vice-secrétaire générale de l'ONU, Mme Amina Mohammed. Cette rencontre se tiendra avec l'appui,de la CEDEAO, de l'UNFPA, Plan International, ONU Femmes, PNUD et UNICEF.

La Directrice exécutive de l'UNFPA effectuera également des visites de certains sites de projets et aura des audiences avec des dignitaires en marge du Sommet de l'UA.