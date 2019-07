Cote d'Ivoire: Commerce en ligne/Webmarketing - Côte d'Ivoire Pme apporte son soutien aux entreprises

L'Agence Côte d'Ivoire Pme a organisé, récemment, à Abidjan, une masterclass sur le webmarketing au bénéfice des Petites et moyennes entreprises (Pme). Celles-ci représentent environ 90 % du tissu économique formel et contribuent à environ 20 % à la richesse nationale.

Objectif de la rencontre : initier ces Pme à l'utilisation du webmarketing pour améliorer la compétitivité et fidéliser, dans le même temps, les clients.

Cette masterclass visait également à permettre à ces entreprises de disposer d'outils pour promouvoir leurs produits et services en ligne, à travers une stratégie marketing.

Comme l'explique Sylvie Kpan Kouassi, analyste sénior à l'Agence Côte d'Ivoire Pme, donner aux entreprises, notamment les Pme, des outils pour se donner de la visibilité, c'est leur donner les moyens d'assurer leur compétitivité dans la globalisation actuelle du marché.

« L'Agence Côte d'Ivoire Pme a choisi d'organiser cette formation sur le webmarketing pour amener les Pme ivoiriennes à s'adapter à l'évolution numérique, notamment en matière de vente marketing.

Nous leur donnons des arguments pour être compétitives, attrayantes et pour mettre sur le marché des produits qui peuvent être compétitifs, aussi bien sur le plan national que mondial », explique-t-elle.

Le directeur de l'administration et du capital humain, Kla Sylvanus, représentant le directeur général Salimou Bamba, a, à cette occasion, rappelé que « la visibilité reste l'enjeu le plus important dans la stratégie de présence en ligne, surtout pour les Pme et les entrepreneurs ».

Perçues comme un véritable moteur de croissance, les Pme sont, le plus souvent confrontées, entre autres, à des problèmes de financement, d'organisation et de management, à un accès limité aux marchés publics, à une fiscalité encore contraignante, à une faible productivité et, surtout, à une faible intégration aux chaînes de valeur nationales et internationales.

Le webmarketing, tout comme le commerce en ligne, devrait les aider à se positionner dans en Côte d'Ivoire où ce secteur est en plein développement.