Ile Maurice: Bagatelle/Côte-d'Or - Gamma obtient 180 arpents de terre, des soumissionnaires grognent

La compagnie Gamma Civic des frères Ah Teck a le vent en poupe. Cette société, se spécialisant dans la construction et les travaux publics, a bénéficié d'un terrain de 180 arpents de Landscope Ltd à Bagatelle. La compagnie avait participé à un exercice d'Expression of Interest lancé par Landscope récemment.

Elle a pu rafler à elle seule les 180 arpents. Les 120 arpents restants des 300 de ce qui constituait le site qui devait abriter Heritage City, de l'ancien ministre des Services financiers, Roshi Bhadain, donnant vers Côte-d'Or, a été cédé au groupe Nundun Gopee pour réaliser un projet de smart city.

Gamma Civic a devancé plusieurs concurrents qui avaient exprimé le souhait d'acquérir les terres ou de les louer à long terme. Parmi ceux-ci se trouvent deux concessionnaires de voitures et un promoteur immobilier qui a pignon sur rue à la cybercité d'Ébène.

Contactée hier, la directrice de Landscope n'a pas voulu confirmer notre nouvelle. Naila Hanoomanjee a déclaré qu'une décision devrait être entérinée par le conseil d'administration lors de sa prochaine réunion, prévue au plus tard à la fin du mois.

De leur côté Patrice Fon Sing et Clifford Ah Teck, directeurs de Gamma, n'étaient pas joignables pour un commentaire. Ils sont tous deux à l'étranger.

Faveur à Lottotech

Les terres de Bagatelle s'ajoutent à une autre faveur que le gouvernement a faite à Lottotech, une filiale du groupe Gamma. La société de jeux organise deux tirages hebdomadaires du loto dorénavant.

Une décision qui va nettement à l'encontre de la politique déclarée de l'ancien ministre des Finances, Vishnu Lutchmeenaraidoo, qui voulait freiner la frénésie des Mauriciens pour les jeux.

Dans cette optique, il faut rappeler l'annulation in extremis d'une conférence de presse de ce dernier, où il devait annoncer des mesures visant à contrôler les mises sur divers jeux, dont le loto.

Lottotech avait essayé en vain d'obtenir l'organisation d'un second tirage sous l'ancien gouvernement travailliste. Les promoteurs s'étaient heurtés au refus de l'ancien Premier ministre malgré les relations très cordiales qu'il entretient avec Karl Ah Teck, le patron de Gamma Civic.

Contestation d'autres promoteurs

Cet octroi n'est pas au goût des autres soumissionnaires. Six d'entre eux sur un groupe de 30 promoteurs la jugent arbitraire et illégale et menacent de prendre des actions juridiques contre Landscope via une mise en demeure.

Ces promoteurs arguent que Gamma a soumis une «unsolicited offer» à Landscope pour un développement en joint venture «which is squarely outside the scope of the expression of interest and thus this offer constitute an unsolicited offer which cannot be entertained». Ce qui met la compagnie des Ah Teck en position de courtier.

Pour ces contestataires, cet octroi viole le «Public Procurement Act».