Cote d'Ivoire: Condamné pour détournement de fonds, un mandat d'arrêt international lancé contre Bendjo

L'ancien maire du Plateau, Noël Akossi Bendjo, a été condamné le 2 juillet, à 20 ans d'emprisonnement ferme.

Cette peine est assortie d'une amende de 10 milliards 279 millions F Cfa et 5 ans de privation de droits pour détournements de fonds publics, faux, usage de faux et blanchiment de capitaux.

Le procureur de la République, Adou Richard, lors d'une conférence de presse, hier, à son cabinet sis au Plateau, a informé qu'un mandat d'arrêt a été lancé contre le concerné par le tribunal correctionnel.

Il a tenu à préciser que cette décision rentrera automatiquement en vigueur quand sa condamnation sera définitive.

Ainsi, a-t-il poursuivi, une commission rogatoire sera mise en marche afin de demander son extradition en Côte d'Ivoire depuis la France où Akossi Bendjo vit depuis de très long mois.

A la question de savoir comment l'Etat compte faire pour contraindre le condamné à payer l'amende qui lui a été infligée, le procureur a fait savoir que dès que la décision de condamnation sera définitive, le trésor public rentrera en action pour saisir par exemple ses biens.

Adou Richard, revenant sur les 20 ans de condamnation de Noël Akossi Bendjo, a dit que cette peine n'est pas exagérée car étant proportionnelle aux faits qui lui sont reprochés, conformément à l'article 110 du code pénal.

« Lorsque la valeur des choses obtenues au moyen des crimes et délits est égale ou supérieure à 25 millions de francs, la peine est comprise entre 10 et 20 années et l'article 111 du même code, exclut le bénéfice des circonstances atténuantes et du sursis », a-t-il justifié.

Parlant de la condamnation en l'absence de M. Bendjo, le procureur de la République a argué que le jugement est possible « hors la comparution du prévenu lorsque son identité complète, sa filiation et son domicile sont connus du tribunal et qu'un mandat d'arrêt a été positivement ou négativement exécuté à son encontre ».

Adou Richard, pendant ces échanges avec la presse, s'est également prononcé sur les poursuites engagées contre le président des jeunes du Pdci, Valentin Kouassi. Il a déclaré que ce dernier avait appelé à un soulèvement des populations en cas de non réforme de la Cei.

A l'en croire, de tels propos, incitant les populations à se dresser les unes contre les autres et contre les institutions, sont dangereux pour l'ordre public ; d'où son interpellation et sa condamnation à des restrictions d'animer des meetings.

Il a précisé que la députée de Tengrela, Traoré Mariam, n'a été ni interpellée et ni entendue, suite aux propos grossiers et injurieux lancés à l'encontre de la présidente des femmes Pdci urbaines, Coulibaly Sita, parce qu'elle jouit de l'immunité parlementaire.