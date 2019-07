Sénégal: Des consuméristes de Diourbel dénoncent des désagréments causés par la Sénélec

Diourbel — Le président de l'association des consommateurs de Diourbel, Bassirou Tine, a déploré vendredi la non-présentation de la facture d'électricité pour certains usagers, l'augmentation du prix pour d'autres et la non-délivrance du reçu de paiement par la Sénélec.

"Nous avons remarqué que, ce mois-ci, les clients n'ont pas reçu leur facture alors que la Sénélec a l'obligation de délivrer la facture à l'adresse que le client lui a indiqué, a-t-il dit dans un entretien avec la presse.

Selon lui, il y a des clients qui sont restés jusqu'au le 5 juillet sans recevoir leur facture alors que le délai de paiement est arrêté au 10 juillet.

"La Sénélec ne délivre plus les reçus de paiement. Si le client paye à la caisse, on doit lui donner son reçu de paiement. Ce qu'elle ne fait plus. Et tout cela pose un problème", a également fustigé M. Tine.

Le président de l'association des consommateurs relève que certains usagers ont ressenti une augmentation sur la dernière facture qui a été délivrée par la société d'électricité.

"Le troisième aussi, qui me paraît le plus scandaleux, les clients qui sont allés retirer leur facture ont eu la désagréable surprise de constater que leur facture a été augmentée. C'est comme si la Sénélec voulait anticiper sur la hausse qui n'est pas encore le cas", a souligné Bassirou Tine.

Le chef d'agence principal de la Sénélec de Diourbel, Modou Fall, a, pour sa part, donné des explications sur des désagréments dont sont victimes les clients depuis quelques mois.

"Nous avons un nouveau système de gestion dans lequel on a basculé depuis les 19 avril 2019 dans le souci de bien prendre en charge les préoccupations des clients.

On est dans la phase transitoire c'est pour cela qu'il y a un retard pour certains dans la remise de facture mais pour d'autres, ils ont déjà reçu", a-t-il souligné.

Selon M. Fall, au moment de basculer vers le nouveau système d'exploitation, il y a eu des erreurs dans la facturation.

"Au niveau de la Sénélec, il y a une facturation qui se fait par deux groupes. Il y a un groupe pair et un groupe impair. Lorsqu'on a fait le basculement, il y a un groupe qui normalement doit être facturé, qui est dans l'autre partie, c'est ce qu'on est en train de régler", a-t-il fait savoir.

Pour ce qui est de l'augmentation anticipée de la facture d'électricité dénoncée par l'association des consommateurs, Modou Fall rassure que la Sénélec, à elle seule, ne peut décider de ce changement sur les prix.

"On ne peut pas se lever un jour et augmenter les factures, il y a tout une procédure et ce n'est pas Sénélec seulement, il y a aussi le CRSE (comité de régulation du service de l'électricité) et ça doit passer aussi à l'assemblée nationale", a-t-il précisé.

C'est un problème lié à une période de transition qui a fait que, pour certains, la période de facturation a dépassé les 60 jours, a expliqué M. Fall.