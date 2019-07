Bénin: CAN 2019 - Comment expliquer le parcours héroïque des Écureuils ?

C'est un véritable exploit! Le Bénin élimine le Maroc en 8ès de finale de la CAN 2019, l'un des favoris au titre. Après avoir tenu en échec le Ghana et le Cameroun, le Bénin récidive face au Maroc et se qualifie pour les quarts de finale.

Historique Bénin, héroïque Bénin, tous les superlatifs sont bons pour faire les louanges de cette équipe.

Pour certains, c'est une surprise mais pour d'autres c'est une suite logique.

La performance des Écureuils à la CAN 2019 n'est pas le fruit du hasard. Éliminer les Lions de l'Atlas n'est pas une chose aisée.

Voici les facteurs qui concourent à un parcours sans faute du Bénin à la CAN 2019:

Michel Dussuyer

De retour à la tête de la sélection béninoise en juillet 2018 après y avoir passé deux années (2008-2010), Michel Dussuyer est l'architecte du réveil béninois. Depuis les éliminatoires, il a su inculquer un nouvel état d'esprit à l'équipe.

En plus de cela, il a apporté sa science tactique. Bien défendre, être agressif au milieu de terrain et miser sur le jeu dos au but de Steve Mounié ou Mickael Poté. A travers ses discours, Dussuyer a su donner de la confiance aux joueurs.

L'émergence de certains joueurs

Le Bénin vient au premier plan sur l'échiquier continental avec un assemblage de jeunes joueurs talentueux. le feufollet Jodel Dossou, le travailleur D'Almeida Sessi, l'altruiste David Djigla, le buteur Steve Mounié sont entre autres les joueurs qui ont apporté un nouveau souffle à l'équipe béninoise.

Un groupe solidaire

Le collectif béninois est très huilé. Aucun joueur n'est indispensable, tous travaillent dans un collectif. Une équipe très difficile à bouger et en place tactiquement.

Un groupe dans lequel les cadres sont au rendez-vous. Khaled Adenon, Stéphane Sessegnon, Mickael Poté, en plus d'être bons sur le terrain, transmettent leurs expériences aux jeunes joueurs. Un décalage générationnel certes, mais tous poursuivent le même objectif.

La belle aventure continue pour les Écureuils du Bénin qui attendent de pieds fermes leurs adversaires en quarts de finale.