Afrique: CAN 2019 - Défait par Madagascar, le Nigéria veut se reprendre face au Cameroun

C'est l'affiche la plus en vue des huitièmes de finales de la CAN 2019. Les rencontres entre le Nigéria et le Cameroun font toujours des étincelles. Battu en poules par Madagascar, le Nigéria veut montrer son vrai visage. Et ce face à un adversaire qu'il connaît très bien.

En conférence de presse, le sélectionneur des Super Eagles reconnaît la qualité du champion en titre, le Cameroun: « Ce match pourrait être une finale.

Ça va être un grand match pour tout le monde. Le Cameroun est l'une des meilleures équipes du continent. Si on va au bout de 120 minutes de jeu, on pourra faire la différence aux tirs au but ».

Le défenseur du Nigéria Troost Ekong parle plutôt de revanche: « Le Cameroun va être un match difficile, on les avait battus avant le Mondial, ils veulent sûrement prendre leur revanche ».

Interrogé sur la défaite surprise face à Madagascar, le sélectionneur nigérian trouve une excuse pour l'expliquer : « On ne voulait pas perdre, mais on savait aussi qu'on était déjà qualifiés. Peut-être qu'inconsciemment, ça a changé la donne ».

Fautif sur le premier but des malgaches, Troost Ekong pense que ce revers a plutôt donné plus d'envie à l'équipe pour aborder les huitièmes de finale: « On était tous très énervés après le match, donc on a de la motivation en plus »

Super Eagles et Lions Indomptables s'affrontent ce samedi sous les coups de 16h GMT au stade d'Alexandrie.