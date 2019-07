Cote d'Ivoire: Accès à l'information d'intérêt public - Le plaidoyer de la société civile

L'Action pour la promotion des droits de l'homme (Apdh), le Mouvement ivoirien des droits de l'homme (Midh), l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire (Afjci) et six autres organisations se sont mises ensemble pour former une coalition.

Depuis l'entrée en vigueur de la loi n°2013-867 du 23 décembre 2013 relative à l'Accès à l'information d'intérêt public et conformément à son article 4 « les organismes publics sont tenus de diffuser au public les informations et les documents publics qu'ils détiennent ». Mais, le constat est que cette disposition réglementaire n'est pas bien mise en œuvre.

Face à ces manquements, des acteurs de la société civile ivoirienne ont formé une coalition pour aller à la rencontre des certaines structures étatiques.

Et leur première descente sur le terrain a eu lieu au Guichet unique du foncier (Guf), le 20 juin, au rez-de-chaussée de la Tour D de la cité administrative au Plateau.

Cette coalition est composée de neuf organisations de défense des droits de l'homme notamment l'Ong Action pour la promotion des droits de l'Homme (Apdh), le Mouvement ivoirien des droits de l'Homme (Midh), l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire (Afjci), etc.

Et leur choix a été porté sur le Guf parce que cette structure détient beaucoup d'informations publiques sur la délivrance des actes tels que l'Arrêté de concession définitive (Acd), l'Arrêté de concession provisoire (Acp), etc.

Dont les procédures et la gestion occasionnent de nombreuses plaintes et incompréhensions de la part des populations.

La sensibilisation des acteurs

Lors des échanges, Abraham Denis Yaurobat, coordonnateur de la coalition, a fait savoir que leur démarche a pour l'objectif de « sensibiliser l'administration publique à faire usage de cette loi et à ouvrir leurs portes aux usagers en comprenant qu'il y a une disposition légale qui donne droit aux usagers d'avoir accès aux informations d'intérêt public et qui leur permette de s'épanouir ».

Et d'ajouter : « Notre plaidoyer est que l'information vienne aux populations pour les protéger et les guider ».

En fait, ces acteurs de la société civile sont venus s'imprégner de la façon dont la structure étatique met en pratique la loi, en vigueur depuis décembre 2013.

Il ressort des échanges que le Guichet unique du foncier a, certes, un dispositif de diffusion des informations mais cela est plus basé sur des transmissions directes de données lorsque les usagers y viennent.

Et plusieurs canaux sont utilisés notamment le site web, les services compétents, etc. Mais, le constat est que ce guichet ne diffuse pas suffisamment les informations à sa portée à grande échelle.

C'est la raison pour laquelle, Nonthiès Koné, 1ère vice-présidente de l'Apdh a attiré leur attention sur le fait que « l'enjeu est la protection du citoyen et son épanouissement ».

Tout en relevant que la mission est d'encourager et voir la manière dont ils peuvent travailler ensemble en vue de trouver des solutions pour le bien-être des citoyens.

Et à Mme Koné d'ajouter « nous sommes une coalition d'organisations de défense des droits de l'homme qui fait la vulgarisation et la promotion de la loi sur l'accès à l'information d'intérêt public ».

La réaction du Guichet unique

« Au départ, j'avais beaucoup d'appréhension lorsqu'on a parlé de cette rencontre avec des acteurs des droits de l'homme. Mais, les échanges ont été fructueux de part et d'autre.

Et nous voudrions les remercier pour leur pragmatisme en essayant de comprendre nos réalités », a indiqué Ousmane Coulibaly, directeur du Guf. Qui a assisté de bout en bout a cette rencontre avec ses plus proches collaborateurs.

Il s'est par la suite réjoui de cette belle initiative. Car, dira-t-il, « depuis huit ans je suis à ce poste, c'est la première fois qu'une organisation ou coalition d'associations de la société civile se portant comme un avocat de défense des droits de l'homme, vienne nous voir pour que les usagers soient informés et aient accès à l'information publique ».

Il a ensuite indiqué que le Guichet unique détient effectivement beaucoup d'informations indispensables aux populations. Et de reconnaître les manquements relevés. « Nous sommes conscients du rôle à jouer pour la diffusion de ces informations.

Et nous plaidons à notre tour pour que cette coalition nous aide à jouer pleinement ce rôle. C'est de nous aider à informer aussi les usagers pour qu'ils s'approchent de nos services en vue d'avoir les informations utiles », a laissé entendre Ousmane Coulibaly.

Il va plus loin pour dire « c'est un cri de cœur qui nous ait lancé. Et nous allons tenir compte de votre plaidoyer pour toujours rechercher la protection des usagers à travers la mise à disposition de l'information qui peut se faire sans que nous soyons saisis ».

Ayant bien compris l'enjeu, Ousmane Coulibaly a précisé « nous pouvons intervenir pour interpeller les populations sur le fait qu'un promoteur immobilier ou aménageur foncier n'ait pas d'agrément ou l'expertise nécessaire pour exécuter un chantier. Ce qui éviterait que les populations s'aventurent sur des initiatives de construction de logements sans lendemain ».

La suite...

Après le Guichet unique du foncier, cette coalition de la société civile se dit prête a affronté d'autres structures étatiques pour la même cause.

Leur ciblage porte notamment sur le Guichet unique de l'automobile, le ministère en charge de l'éducation nationale, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, la Haute autorité pour la bonne gouvernance, la Direction générale des impôts, les syndicats de travailleurs (Ugtci, Dignité et Humanisme), l'Institut national de la statistique, le Port autonome d'Abidjan, les Associations de consommateurs, le Groupe Cie-Sodeci, etc. Il s'agit d'une véritable offensive pour sensibiliser le plus d'acteurs publics sur cette loi relative à l'Accès à l'information d'intérêt public en Côte d'Ivoire.