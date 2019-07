Algérie: Tizi-Ouzou - La procédure pour le lancement de la réalisation de l'hôpital de Souk El Tenine, en cours

Tizi-Ouzou — La procédure pour le lancement des travaux de réalisation de l'hôpital de la commune de Souk El Tenine (daïra de Maatkas), à une trentaine de kilomètres au sud-ouest de Tizi-Ouzou, est en cours, a annoncé, vendredi le wali, Mahmoud Djamaa.

S'exprimant en marge des festivités de célébration de la fête nationale de l'indépendance et de la jeunesse, le chef de l'exécutif local a affirmé que la procédure administrative portant élaboration et validation du cahier des charges est en cours pour lancer ce projet d'hôpital de 60 lits, doté d'une enveloppe financière de 2 milliards de DA.

"La réalisation de ce projet permettra de répondre à une demande de la population en terme d'implantation et de densification des structures de santé", a-t-il dit.

A ce propos, le directeur local de la santé, Abes Ziri, a indiqué que le cahier des charges a été examiné par la commission sectorielle du ministère de la Santé, de la population et de la réforme hospitalière.

"Nous allons lever les réserves qui ont été émises afin d'obtenir le visa de cette commission, suite à quoi nous allons lancer l'avis d'appel d'offre pour le choix de l'entreprise afin d'entamer les travaux de réalisation de cet hôpital", a-t-il expliqué.

Cet hôpital s'ajoutera à deux autres structures similaires de 60 lits chacune à Bouzguène et de Ain El Hammam et dont les travaux de construction, confiés à une entreprise publique, ont démarré depuis plus d'un mois, a rappelé le wali.

Il a encore expliqué que ces projets, à l'instar de ceux inscrits au profit des secteurs de l'éducation, des ressources en eau, des travaux publics, entre autre, ont un impact direct sur l'amélioration du cadre de vie des citoyens.

La célébration de la fête de l'indépendance et de la jeunesse a été l'occasion pour rendre hommage à la famille révolutionnaire et des victimes du terrorisme. Le wali a également rendu visite à deux moudjahidine, Chemani Saïd et Zohra Boudjida, une ancienne condamnée à mort.