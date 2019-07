Angola: Le gouverneur d'Uíge valorise l'augmentation de la production nationale

Uíge — Le gouverneur d'Uíge, Pinda Simão, a valorisé jeudi, à Uige, chef-lieu de la province du même nom, le potentiel hydrique, forestier, agricole et minier local en particulier et du pays en général, qui doit être utilisé par les entrepreneurs pour l'augmentation de la production nationale en substitution des importations.

A l'ouverture de la 10ème édition d'Expo -Uíge, le gouvernant a défendu la continuation de la diversification de l'économie, l'amélioration du climat des affaires, l'attraction d'investissement, la promotion et l'appui à l'agriculture, l'élevage, l'entrepreneuriat et l'industrialisation, en rendant la région plus attrayante pour l'investissement et la création de plus d'emplois.

Pour le gouverneur, Uíge atteint la durabilité dans la production de manioc, banane, des expositions plus importantes d'oranges, du café et d'autres cultures, ce qui permet d'approvisionner d'autres cercles du marché national.

"Les résultats obtenus ces dernières années nous animent et nous encouragent. Nous allons donc continuer à faire de notre potentiel un instrument de promotion et de développement durable de la province", a-t-il réaffirmé.

Le représentant de l'organisation de l'événement, Carlos Calas, a expliqué que cette édition se distinguait par rapport à la précédente parce qu'elle est la plus nationale et qu'elle compte avec les représentants de six pays africains et de plus grand nombre de provinces du pays.

Selon l'organisation, la réalisation de la 10ème édition de la foire qui vise à promouvoir le potentiel économique et social d'Uíge, en mettant l'accent sur les secteurs de l'agriculture et élevage, de la banque, des technologies de l'information, des biens et services, des matériaux de construction, des transports, des machines et des équipements.

La foire compte sur la participation d'environ 300 exposants, dont cinq étrangers, provenant notamment de la République démocratique du Congo, du Ghana, de l'Ouganda, de la Namibie et du Congo.