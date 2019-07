Madagascar: Campus d'Andrainjato - L'Université de Fianarantsoa en passe de gagner le pari du LMD

Le président de l'Université de Fianarantsoa, le Dr HDR Rafamantanantsoa Fontaine (à dr.) et la ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, le Pr Rejo-Fienena Félicitée lors d'un moment fort de l'investiture.

Fort d'un bilan largement positif de son premier mandat, le président de l'Université de Fianarantsoa, Rafamantanantsoa Fontaine, enclenche la vitesse supérieure pour un second mandat de trois ans, officialisé par l'investiture qui a eu lieu, hier, au cours d'une cérémonie officielle au Campus d'Andrainjato.

On lui doit ce que les étudiants qualifient de « petite révolution » au sein de l'Université de Fianarantsoa, ces dernières années. Par révolution, il faut entendre le grand bond en avant effectué en quelques années en matière d'infrastructures, de connectivité du campus d'Andrainjato, d'amélioration de la qualité de la formation et de maintien de la paix sociale.

Le président de l'Université de Fianarantsoa, le Dr HDR Rafamantanantsoa Fontaine, a en effet initié et réalisé avec son équipe et l'ensemble des établissements que compte l'Université de Fianarantsoa, une série d'innovations et de modernisation du campus, conformément aux exigences du système LMD (Licence-Master-Doctorat).

La construction et l'équipement du « Kianjan'ny serasera sy ny LMD », un espace connecté dédié à la communication et au LMD où les étudiants ont accès à une connexion internet satisfaisant à la hauteur de leurs besoins, ainsi qu'à des laptops et tablettes gratuits ; l'aménagement de l'espace « e-atiala », également connecté, creusé au cœur d'une petite clairière de l'espace boisé du campus ; la construction en cours d'un bâtiment R+3 qui abritera le Pôle de recherche, font partie des réalisations qui ont permis à l'Université de Fianarantsoa d'être en passe de réussir son basculement vers le système LMD.

Mutualisation des ressources. Réélu à la tête de l'Université de Fianarantsoa pour un nouveau mandat de trois ans, Rafamantanantsoa Fontaine n'entend pas s'arrêter en si bon chemin.

Un fort sens du leadership, une stratégie basée sur sept axes d'accompagnement du LMD, à savoir la formation, la recherche, l'accompagnement numérique, l'employabilité des étudiants, la bonne gouvernance, la paix sociale et la visibilité, ont fait de lui un véritable bâtisseur au sein de cette université.

« Le système LMD ne peut réussir sans accompagnement numérique, alors que les étudiants n'en ont pas toujours les moyens.

C'est la raison pour laquelle nous avons déployé un effort conséquent, par le biais de la mutualisation des ressources, pour l'acquisition d'équipements numériques et la disponibilité de la connexion internet pour les étudiants », a expliqué Rafamantanantsoa Fontaine.

La mutualisation des ressources s'est ainsi traduite par la participation financière, sur fonds propres, de tous les établissements à ce projet dont les retombées profitent, au final, à tous.

L'investiture, hier, du président de l'Université de Fianarantsoa et l'installation des Chefs d'établissements, était ainsi un véritable événement sur le campus, et même dans les quartiers voisins, puisqu'à l'issue d'une cérémonie officielle haute en couleurs devant un parterre d'invités, dans une ambiance festive qui n'a rien enlevé à la solennité de l'événement, les étudiants et la population des environs ont eu droit à un spectacle du chanteur Elidiot, puis à des feux d'artifice offerts par la ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Rejo-Fienena Félicitée.