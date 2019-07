Ile Maurice: Drogue - Kusraj Lutchigadoo obtient la liberté conditionnelle

Sa demande de liberté conditionnelle a été acceptée lors de sa comparution devant la Bail & Remand Court hier, vendredi 5 juillet. Kusraj Lutchigadoo devra fournir deux cautions et respecter les conditions imposées par la magistrate Shavina Jugnauth.

Arrêté le 28 mai 2018, Kusraj Lutchigadoo fait face à une accusation de «holding materials for purpose of using them for production of drug» et une autre de blanchiment d'argent. Il devra s'acquitter d'une caution de Rs 300 000 et d'une autre de Rs 100 000.

Le suspect devra aussi se rendre au poste de police de sa localité deux fois par jour, soit entre 6 heures et 10 heures, et entre 17 heures et 19 heures. Par ailleurs, il devra aussi respecter le couvre-feu qui lui a été imposé entre 20 heures et 5 heures.

Pour rappel, le 13 juin dernier, la cour avait agréé à sa demande de liberté conditionnelle dans son affaire d'escapade de la Vacoas Détention Centre alors que le 3 octobre de l'année dernière, la charge de trafic de drogue qui pesait contre lui avait été rayée.