Angola: L'Angola et le Portugal renforcent leur coopération parlementaire

Luanda — Le président de l'Assemblée nationale, Fernando da Piedade Dias dos Santos, a déclaré vendredi qu'il était impératif que la coopération parlementaire entre l'Angola et le Portugal soit plus dynamique et élevée au niveau en des relations traditionnelles entre les deux pays.

Des conversations officielles entre les délégations des parlements d'Angola et du Portugal

Fernando da Piedade Dias intervenait à l'ouverture des discussions officielles entre les délégations des deux pays, dans le cadre de la visite officielle en Angola du président de l'Assemblée de la République du Portugal, Eduardo Ferro Rodrigues.

Il a indiqué que les relations entre les deux pays et peuples étaient renforcées sur la base du respect de la souveraineté de chaque État et dans l'intérêt d'une coopération mutuellement avantageuse.

Le président de l'AN espère que la visite du leader du parlement portugais en Angola renforcera de plus en plus la coopération et pourra évoluer vers des actions concrètes.

Il a souligné que les deux parlements devraient se concentrer sur le renforcement de la coopération institutionnelle, à travers des échanges d'expérience, l'identification de nouveaux domaines de coopération et la mise à jour des accords, en tenant compte de l'actuelle réalité politique, économique et sociale des deux pays.

Dans le contexte de l'Assemblée parlementaire de la CPLP, l'Angola et le Portugal ont des positions convergentes, mais le président de l'AN comprend que cet engagement peut être amélioré en créant des mécanismes adéquats et efficaces pour la protection des citoyens dans l'espace lusophone.

Il a rappelé que dans le cadre de ses fonctions législatives, l'Assemblée nationale approuvait des textes légaux visant à assurer le développement économique et social du pays dans le contexte de la diversification économique.

Selon le président du Parlement angolais, le défi est plus grand en ce qui concerne l'approbation du paquet des élections locales, qui permettra leur réalisation pour la première fois en Angola.

Il a estimé que ces mesures contribuaient à améliorer la qualité de vie des citoyens "qui exigent de nous tous un engagement sérieux". Progrès économiques et sociaux.

A son tour, le président de l'Assemblée de la République du Portugal, Eduardo Ferro Rodrigues, a salué les progrès accomplis par les autorités angolaises dans le renforcement des institutions et la création de conditions propices au développement économique et social.

Il a également déclaré que son pays était prêt à collaborer avec les autorités angolaises pour la tenue réussie d'élections locales.

"En 2020, il est prévu de tenir des élections locales en Angola. Je réitère toute notre volonté de coopérer avec les autorités angolaises pour ce qui est nécessaire (...) ", a-t-il indiqué. Il a noté que l'Assemblée de la République portugaise accordait une grande importance à la coopération parlementaire avec l'Angola.

Il y a un protocole de coopération en vigueur et Ferro Rodrigues comprend que le moment est bien choisi pour faire le bilan d'exécution de ce protocole.

Durant son séjour angolais, le président de l'Assemblée de la République du Portugal participera à la IX Assemblée parlementaire de la Communauté de pays de langue portugaise (CPLP), qui se tiendra du 8 au 10 juillet à Luanda.

Le programme du leader parlementaire portugais prévoit une audience avec le Président de la République, João Lourenço.