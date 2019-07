Bénin: CAN 2019 - Après la qualification historique, Poté analyse la rencontre

« C'est le plus grand exploit de l'histoire du football du Bénin » c'est le mot qu'on retient des déclarations de l'attaquant béninois Mickael Poté.

En huitièmes de finale de la CAN 2019, le Bénin tient tête au Maroc et l'élimine au bout du suspense. Dans une interview accordée à RFI, Poté analyse le match et revient sur l'exploit.

« On a disputé beaucoup de matches difficiles. Celui-là a été particulièrement dur physiquement. Les Marocains nous ont faits beaucoup courir.

Mais on n'a pas lâché. Donc, cette rencontre fait peut-être partie des plus compliquées. Mais elle fait aussi partie des plus belles parce qu'elle nous a permis d'écrire l'histoire » a fait savoir le nouveau joueur d'Erzurumspor.

En 13 matchs joués dans l'histoire de la CAN, le Bénin n'en a gagné aucun. Mais grâce à l'abnégation et au respect des consignes, l'équipe écrit l'histoire. C'est ce qu'à fait savoir Mickael Poté.

« C'est le plus grand exploit de l'histoire du football du Bénin ! Là, on est redescendu un peu sur terre, même si l'émotion est encore présente.

Ce qu'on a fait, c'est historique, c'est magnifique. On a montré qu'on était vraiment un groupe. On sait bien qu'en ce qui concerne les qualités on n'a pas la meilleure équipe.

Mais, comme quoi, la solidarité, le rapport humain, ainsi que cette confiance qu'on a en nous sont des choses très importantes » a-t-il ajouté.

« Maintenant, on est dans la peau du « petit poucet ». On sait qu'on va être attendu en quarts de finale. Mais on n'a pas envie de s'arrêter là » a-t-il conclu.

Le Sénégal, prochain adversaire du Bénin, est donc prévenu!