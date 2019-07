Angola: Le vice-président veut une gestion participative du patrimoine culturel

Mbanza Kongo — Le vice-président de la République, Bornito de Sousa, a défendu vendredi dans la capitale de la province de Zaire, la nécessité d'un travail coordonné et intégré entre les départements ministériels et la communauté de Mbanza Kongo pour dynamiser la gestion participative du patrimoine culturel.

Pour Bornito de Sousa, qui intervenait à la cérémonie d'ouverture de la première édition du Festival international de la culture et des arts du Kongo (FestiKongo), on devrait également promouvoir une combinaison d'efforts pour le développement économique et social local par le tourisme, l'investigation, les recherches historiques et anthropologiques. Le vice-président a également préconisé de promouvoir le talent artistique et la créativité des agents culturels. Lire plus.

L'exécutif angolais, a-t-il indiqué, poursuit ses travaux de recherche sur le patrimoine culturel, qui peuvent être inscrits sur la Liste du patrimoine mondial.

Bornito de Sousa a signalé les cas de Cuito Cuanavale, les peintures rupestres de Tchitundu Hulo et le couloir de Kwanza. Inséré dans les festivités de la journée de la ville de Mbanza Kongo, qui se célèbre le 8 juillet, le FestiKongo fait partie des neuf recommandations de l'UNESCO, dans le cadre de l'inscription du Centre historique de la capitale de l'ancien royaume du Kongo sur la liste du patrimoine mondial.

Des agents de la culture originaires d'Angola, du Congo Brazzaville, de la République démocratique du Congo et du Gabon, pays de l'ancien royaume du Kongo, assistent au festival. L'initiative du Gouvernement angolais vise à célébrer le deuxième anniversaire de l'élévation de la ville de Mbanza Kongo au patrimoine mondial.

Mbanza Kongo, capitale de l'ancien royaume du Kongo, possède un patrimoine matériel et immatériel exceptionnel.

La ville a été inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO le 8 juillet 2017, lors de la 41e session du Comité de l'UNESCO, qui s'est tenue dans la ville polonaise de Cracovie.

Le vice-président de la République, Bornito de Sousa, se trouve à Mbanza Kongo, capitale de la province de Zaire, où il a présidé vendredi l'ouverture de la première édition du Festival international de la culture et des arts du Kongo (FestiKongo), qui se déroule jusqu'au 8 de ce mois.