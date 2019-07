Angola: La ministre veut la dynamisation du Centre historique de Mbanza Kongo

Mbanza Kongo — La ministre de la Culture, Maria de Jesus, a défendu vendredi dans la province de Zaire la nécessité de dynamiser le site historique de Mbanza Kongo afin qu'il puisse contribuer au développement durable de la région.

Selon la gouvernante, qui parlait à la cérémonie d'ouverture du Festival international de la culture et des arts du Kongo (FestiKongo), les actions ne devraient pas se limiter à la protection et la préservation des attributs de sa valeur universelle exceptionnelle, mais à sa dynamisation pour apporter des avantages à la population locale et aux jeunes, à travers plus d'études et du développement des industries culturelles, créatives et du tourisme culturel.

"La continuité des études sur cette importante ville historique sera une tâche permanente qui nous mènera bientôt à la création d'un centre d'étude, associé aux travaux de préservation et valorisation de Mbanza Kongo", a-t-elle souligné.

Elle a dit que le FestiKongo est une plate-forme d'échange et de partage des connaissances et des valeurs de la culture Kongo.

"Il s'agit d'une initiative du ministère de la Culture, en partenariat avec le Gouvernorat de Zaire, et la collaboration des pays qui partagent l'ancien royaume du Kongo (République démocratique du Congo, République du Congo et République du Gabon).et d'autres partenaires, qui l'organisent pour promouvoir de plus en plus la richesse et la diversité culturelle de ce bien du patrimoine mondial ", a renchéri la dirigeante.

Selon la ministre, FestiKongo se réalise pour saluer la culture angolaise, africaine et mondiale comme l'un des piliers du développement durable qui contribuera à l'éradication de la pauvreté et des inégalités entre les peuples et les nations du monde.

Elle a invité les Angolais à revisiter leurs lieux, leur histoire et leur culture, dans un esprit de fraternité, d'harmonie, de partage et d'échange, dans le but de faire mieux connaître ce passé, de promouvoir les traditions, la musique, la danse, le théâtre, les variantes gastronomiques et le patrimoine linguistique.

Le Centre historique de Mbanza Kongo a été inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l'Unesco le 8 juillet 2017, lors de la 41e session du Comité de l'UNESCO, qui s'est tenue à Cracovie, en Pologne.