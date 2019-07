Afrique: CAN 2019 - Cameroun - Nigeria, un choc entre deux puissances du continent

Le Nigeria affronte le Cameroun, ce samedi en huitièmes de finale de la CAN 2019 après un premier tour poussif des deux sélections.

Plutôt alléchant sur le papier, ce huitième de finale de la CAN 2019 entre les Super Eagles et le Lions Indomptables met pourtant aux prises deux équipes qui n'ont pas vraiment convaincu depuis le début de la compétition, avec une seule victoire au compteur pour chacune d'elles.

Tenant du titre, le Cameroun s'est qualifié pour les huitièmes de finale sans montrer grand-chose lors de la phase de poules. Les hommes de Clarence Seedorf affronteront le Nigeria dans un choc qui s'annonce très musclé.

Les deux sélections entretiennent d'ailleurs une rivalité historique, à la faveur des trois finales de CAN remportées par les Lions Indomptables aux dépens des Nigérians en 1984, 1988 et 2000.

Des Lions indomptables qui ont une pression supplémentaire sur les épaules avec l'obligation de défendre leur titre acquis au Gabon en 2017. Ce duel sera une sorte de « remake » de la finale de la CAN 2000.

Les Lions indomptables avaient remporté aux tirs au but à Lagos leur troisième Coupe d'Afrique des nations. La revanche avait eu lieu en 2004 en quart de finale de la CAN 2004 joué à Monastir. Depuis, les deux équipes ne se sont plus rencontrées à une phase finale d'une CAN.

Les Super Eagles ont particulièrement déçu lors de leur dernier match de poule en s'inclinant face à Madagascar, sensation du tournoi.

Les Lions indomptables, finalistes il y a deux ans, ont, eux, la satisfaction de ne pas avoir encore encaissé de but même si leur sélectionneur Clarence Seedorf indiquait mardi dernier : «

On doit s'améliorer dans plusieurs détails, notamment en attaque, on doit être plus intelligents pour se créer plus d'occasions ».

Face à ces incertitudes, ce 8e de finale de la CAN 2019 servira donc de révélateur pour les deux sélections, habituées à bien figurer en Coupe d'Afrique.