Madagascar/Congo-Kinshasa: CAN - Les Barea défieront les Léopards de la RD Congo

Les Barea de Madagascar jouent gros demain contre les Léopards de la République Démocratique du Congo en huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Ayant créé la surprise lors des éliminatoires, les Malgaches voudront franchir un nouveau palier et en veulent encore plus.

Les choses sérieuses vont réellement commencer. Le compteur est remis à zéro et plus le droit à l'erreur pour ces deux sélections.

Méfiance. Tel est le mot pour qualifier l'état d'esprit des deux équipes, à moins de vingt-quatre heures du coup d'envoi de la rencontre des huitièmes de finale de la CAN, entre Madagascar et la République Démocratique du Congo.

Les deux nations se retrouvent, trois ans après la dernière confrontation, en 2016, mais cette fois-ci dans une autre dimension, dans la plus prestigieuse compétition footballistique du continent.

Lors de la conférence de presse d'avant match, hier, les deux coachs restent prudents et méfiants vis-à-vis de leur adversaire.

« Ce n'est pas un bon tirage de croiser Madagascar. C'est une équipe dangereuse et c'est difficile de jouer avec eux.

On peut dire que Madagascar est l'une des meilleures équipes africaines du moment, surtout au vu de leur résultat en gagnant contre les Nigérians. Les joueurs ont du talent, c'est indéniable et il faut se méfier d'eux », a souligné le coach de la RDC, Florent Ibenge.

La discipline, la combativité et la détermination seront les mots d'ordre des Congolais pour le match de dimanche, selon le capitaine de l'équipe, Mulumbu. Les Congolais avouent que la sélection malgache de 2019 n'est pas celle de 2016. De plus, l'enjeu n'est plus le même.

Outsider. « L'équipe de la République Démocratique du Congo a des qualités physiques et une puissance remarquable. Nous avons une qualité de jeu et une qualité tactique et aussi mentale. On va continuer à être humble avec notre statut de « petit poucet ».

Nous allons jouer notre jeu sans pression. On a déjà prouvé que l'équipe est capable de faire de belles choses », a souligné le coach Nicolas Dupuis. Sur papier, les Congolais partent favoris, classés 49e mondial contre le 108e rang pour les Malgaches.

Cependant, le vrai jeu se joue sur le terrain. Et les Barea ont déjà prouvé que le classement n'a rien à voir avec le talent. « Il n'y a pas de crainte de l'adversaire. Mais il faut toujours craindre la réussite de l'outsider.

C'est un plaisir pour nous de jouer, de disputer les huitièmes, mais surtout de créer la surprise », continue le technicien français.

Anicet Abel Andrianantenaina, qui fait partie du onze type des éliminatoires, est l'un des joueurs à craindre pour la RDC. « Cela fait toujours plaisir de jouer avec l'équipe nationale.

Je vais essayer mon expérience du haut niveau au sein du groupe. On va jouer notre jeu sans penser aux résultats du passé mais il faut se concentrer sur le futur », a indiqué le milieu de terrain malgache.

Rayan-Mamy. Pour cette ultime confrontation, Dupuis sera privé de Marco Ilaimaharitra, dont la mission sera assurée par Rayan Raveloson qui a fait ses preuves lors des deux matchs de groupe. Bapasy, victime d'une élongation musculaire pourrait aussi céder sa place à Mamy Gervais Randrianarisoa.

Toutefois, le sélectionneur, Nicolas Dupuis, entreprend le suspense sur la composition probable. La présence du président de la République, Andry Rajoelina, et des supporteurs sur place seront une motivation en plus pour l'équipe nationale.

Demain, les Barea joueront en maillot vert, tout comme l'espoir des 25 millions de Malgaches qui sont derrière eux.