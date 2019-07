Madagascar: Groupe Filatex - Don d'une cinquantaine de poches de sang à la banque de sang

Donner du sang, c'est donner la vie. L'expression qui résume le mieux l'action citoyenne et humaine menée par le groupe Filatex, ses collaborateurs et partenaires, le jeudi 4 juillet dernier. Entrant dans le cadre de la sixième édition de la « journée don de sang », l'initiative entend participer à l'approvisionnement du Centre National de Transfusion Sanguine du Centre Hospitalier Universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona, connu également sous le nom de banque de sang. Cette dernière connaîtrait, en effet, des problématiques récurrentes liées à l'insuffisance des stocks, et ce, surtout lorsque les demandes augmentent.

Un souci majeur qui pourrait coûter la vie à de nombreux patients soignés auprès des divers établissements hospitaliers du pays et de la capitale en particulier. Il conviendrait toutefois de noter que divers acteurs - à l'instar du groupe Filatex et de ses collaborateurs - se mobilisent régulièrement et ce, de façon volontaire et bénévole à l'approvisionnement en poche de sang dudit centre. Lesdites initiatives aident considérablement à augmenter les stocks, d'après les explications d'un responsable du CNTS. Ne comptant pas s'arrêter là, le groupe Filatex a programmé la septième édition de la « journée don de sang » pour le mois de novembre prochain.