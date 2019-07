Ile Maurice: Reform Party - Bhadain privilégie une «No-Alliance»

Depuis que Laïna Rawat l'avait, le 1er mai dernier, publiquement dédouané d'avoir orchestré le démantèlement de BAI, des bruits persistant faisant état d'un rapprochement Parti travailliste (PTr) - Reform Party (RP) se faisaient entendre.

Mais cette semaine, lors d'une conférence de presse pendant laquelle Roshi Bhadain a présenté 15 adhérents et candidats potentiels du RP, il a affiché l'objectif d'aligner 60 candidats aux prochaines élections générales.

«Le RP veut aligner des candidats pour une révolution d'idées et changer tout le système. Dans ce contexte, aucune alliance avec le PTr ou le MSM n'est envisageable.»

En présentant ces candidats potentiels, Roshi Bhadain explique que le RP vise une liste de 120 personnes à partir de laquelle les 60 meilleurs candidats seront retenus. «Il y a déjà un certain nombre de candidats potentiels qui travaillent déjà dans les circonscriptions.

Ces 15 nouveaux viennent s'y ajouter. Le parti au final va les juger sur leur mérite, l'approche humaine et, bien sûr, leur popularité.» Parmi les 15 nouveaux adhérents, on retrouve des professionnels : comptables, avocats, enseignants, etc.

Ils sont : le Dr Carine Ferreira, Daniel Emilien, Steeven Sauhoboa, Miven Tirvengadum, Fardeen Ebrahimsaib, Clive Wong, Pascal Face, Noushratte Kauderally, Sharma Bandhu, Eric Grandport, Aslam Mactoom, Léna Arjoon, Sheldon Samoo, Jason Césarine, Kamlesh Seechurn.

Les candidats potentiels du Reform party

Dr Carine FERREIRA

PhD en Management du Michigan State University ; «managing director» de son entreprise. Auteure du livre «The Legacy of Hope».

Circonscription : 20

Daniel EMILIEN

Maire de la ville de Beau-Bassin/Rose-Hill de 2009 à 2010 et enseignant au collège Saint Mary's.

Circonscription : 20

Steeven SAUHOBOA

Originaire d'une cité ouvrière, aujourd'hui avocat avec 10 ans d'expérience. Détenteur d'un LLB, un «Advanced Diploma in International Tax» (ADIT) ; et un LLM spécialisé en fiscalité. Circonscription : 6

Miven TIRVENGADUM

Détenteur d'une maîtrise en linguistique et enseignant au Lycée Labourdonnais à Curepipe. Circonscription : 19

Fardeen EBRAHIMSAIB

Master in «Business Administration» et licence en «Management with Marketing». Directeur de son entreprise ; exerce dans le secteur touristique depuis environ 13 ans.

Circonscription : 16

Clive WONG

Directeur de son entreprise d'architecture spécialisé en design 3D.

Circonscription : 1

Pascal FACE

Ancien athlète national au 1 500 m. Détenteur d'une bourse d'études en athlétisme à Oklahoma State University et licence en «Management et Marketing» d'Arkansas State University. Marié et père de deux enfants, travaille actuellement comme Manager à CFOA. Circonscription : 17

Noushratte KAUDERALLY

Juriste de profession, mariée et mère d'un enfant. Détentrice d'un diplôme en «Software Engineering» et d'une licence en «Law and Management».

Circonscription : 3

Sharma BANDHU

Avocat ayant exercé pendant plus de 10 ans.

Circonscription : 5

Eric GRANDPORT

Diplômé en finance et comptable avec 13 ans d'expérience dans le secteur offshore. Marié et père de deux enfants.

Circonscription : 4

Aslam MACTOOM

Manager d'une entreprise privée avec 25 ans d'expérience dans le marketing. Marié et père de deux enfants.

Circonscription : 2

Léna ARJOON

Consultante en Stratégies de marketing et développement dans le BPO.

Circonscription : 14

Sheldon SAMOO

Licence en «Banking and Finance» et directeur de son entreprise.

Circonscription : 1

Jason CESARINE

Baccalauréat professionnel en Alimentation au Lycée professionnel hôtelier Boulanger à Rouen. Responsable de formation dans une entreprise privée.

Circonscription : 19

Kamlesh SEECHURN

Diplôme en Linux/Oracle. Directeur des opérations de Xamm Ltd. Secrétaire du Reform Party. Marié et père d'un enfant.

Circonscription : 6