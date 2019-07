Ile Maurice: Double meurtre en Angleterre - La police recherche le meurtrier de Kelly Mary Fauvrelle et de son bébé

Le public est sollicité pour identifier l'individu qui, selon des images de caméras de surveillance, s'enfuyait en criant du domicile de Kelly Mary Fauvrelle, née de parents mauriciens. Cette tragédie reste inexpliquée jusqu'à l'heure.

Une semaine après le meurtre de Kelly Mary Fauvrelle, 26 ans, et enceinte de huit mois, le mobile du crime n'est toujours pas connu.

La police de Croydon a diffusé des images de caméras de surveillance (CCTV) et lancé un appel au public pour l'aider à identifier l'individu qui s'enfuyait en criant.

Ce dernier est l'homme le plus recherché de Londres. Selon le site d'informations du Daily Mail, la police essaie toujours de déterminer si le tueur connaissait sa victime.

Le site rapporte aussi que la nuit du 29 juin a été la plus chaude de 2019 en Angleterre. Toutefois, l'agresseur de la jeune femme, tuée à coups de couteau, portait tout de même des gants cette nuit-là. C'est ce qu'indiquent les images CCTV capturées par des caméras de surveillance, à proximité du domicile des Fauvrelle, à Croydon.

Le chef inspecteur Mick Norman, chargé de l'enquête, a indiqué sur le site Internet de la police de Croydon qu'il est impératif d'identifier l'individu.

«We need to identify the man shown in the images urgently, even if only to eliminate him from our enquiries. I need to hear from anyone who knows who he is. If this is you, it is imperative that you contact my team immediately.»

Kelly Mary Fauvrelle, née de parents mauriciens et qui a la nationalité britannique, vivait à Croydon et était employée à la Poste. Le Daily Mail rapporte qu'au moment du drame, sa mère, ses deux frères, sa sœur et son neveu dormaient à l'étage.

Son meurtrier s'est glissé dans sa maison en empruntant l'accès commun avec la maison du voisin, à 3 h 26. Il a pu avoir accès au domicile à travers une porte qui n'était pas fermée.

Les proches ont été réveillés par les cris de la jeune femme, mais ils n'ont pas pu voir le visage du meurtrier qui s'est sauvé en criant. Selon le journal, la police essaie également de savoir si l'attaque la visait directement ou un autre membre de sa famille ou encore si c'est un vol qui a mal tourné.

Après ce crime atroce, les messages de sympathie abondent sur la page Facebook de la victime qui travaillait à la Poste de Croydon. «Words can't describe the pain we're feeling. You couldn't have been a better sister and I thank you for always being there for me, helping whenever I needed it.

A beautiful person who's life has been taken from her. I'll stay strong, you'll always be in my thoughts, so please keep watching over us. I love you more than you can possibly imagine. Rest in peace Kelly !», écrit son frère, Stephan Alexander Simpson, sur sa page.

La jeune femme était une passionnée de moto et de grosses cylindrées. Un de ses amis nous explique qu'il a connu Kelly Mary Fauvrelle à travers Facebook et que c'est sa passion pour la moto qui les a rapprochés.

«Bébé miracle»

Ses collègues de la poste sont aussi dévastés, rapportent les médias. La jeune femme se faisait une joie d'être mère après avoir survécu à un cancer du col de l'utérus. «Les médecins lui avaient dit qu'elle ne pourrait pas avoir d'enfants.

Lorsqu'elle a appris qu'elle était enceinte elle était sur la lune et toujours souriante au bureau», confie Angela Whitter, secrétaire de Croydon & Sutton Amal Branch dans un communiqué rapporté par le site Internet du Daily Mirror.

L'enfant, qu'elle comptait prénommer Riley, était considéré comme son bébé miracle. «Because of Kelly's condition, she had recently been working in the callers' office.

People were always complementing her on her growing 'bump' and she was so looking forward to her baby's arrival», souligne Angela Whitter dans le même communiqué.

Dans la nuit du 29 juin, Kelly Mary Fauvrelle a été poignardée mortellement. Des médecins ont pratiqué un accouchement mais le nourrisson qui se trouvait dans un état critique n'a pas survécu.

Il a rendu l'âme quelques jours après. Selon le journal britannique The Sun, Kelly Mary Fauvrelle est la 64e victime de meurtre à Londres, cette année.

Deux personnes ont été arrêtées dans cette affaire. L'une d'elles a retrouvé la liberté conditionnelle. Son cas rappelle le destin tragique de Sana Muhammad.

La Mauricienne, enceinte de huit mois, avait été tuée à l'arbalète par son ex-mari, Ramanodge Unmathallegadoo, le 12 novembre 2018. Dans son cas, l'enfant qu'elle portait avait pu être sauvé.