Sénégal: CAN 2019 - Sadio Mané "va laisser aux autres tenter leur chance" sur les penaltys

Le Caire — L'attaquant Sadio Mané, qui a raté deux penaltys lors de cette CAN 2019, a promis de laisser désormais ses coéquipiers tenter leur chance dans cet exercice.

"Je pense que mon ratio (penalty tiré et transformé) n'est pas bon et je vais être moins égoïste en pensant à l'équipe. Je vais laisser aux autres tenter leur chance", a déclaré, en zone mixte, l'attaquant sénégalais.

Après un premier penalty raté contre le Kenya lundi, Sadio Mané qui en a transformé un deuxième contre la même équipe kenyane, n'a pas réussi le même exercice contre l'Ouganda, ce vendredi en huitième de finale.

Ayant marqué l'unique but de la rencontre dans le jeu, Sadio Mané avait raté son essai lors de la séance de tirs au but en quart de finale de la CAN 2017 au Gabon contre le Cameroun, futur vainqueur de la compétition.

Sur le penalty raté à la 60-ème minute alors que le Sénégal menait par (1-0), a-t-il poursuivi, "cela ne m'a pas déstabilisé. Ça allait être mieux si je l'avais transformé".

"Cela allait mettre l'équipe à l'aise, je pense que mon ratio n'est pas bon et je vais être moins égoïste en pensant à l'équipe", a-t-il dit.

"Je vais laisser aux autres tenter leur chance. Honnêtement, je pense que ce sera le match le plus difficile", a-t-il ajouté, appelant à ne pas s'emballer après la qualification en quart de finale.

Selon lui, "il faut garder les pieds sur terre et travailler encore plus, on aura en face une bonne équipe béninoise qui sera en place".

"Elle défend très bien mais on va se reposer durant ces quatre jours pour mieux aborder cette rencontre et les battre avec la manière", a-t-il rassuré.