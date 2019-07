Cote d'Ivoire: A quel jeu joue la Fif ?

Dans la crise qui secoue la maison vert et rouge, la faîtière nationale du football n'est pas sans reproche.

Sinon, comment comprendre que la Fif accepte de donner une suite favorable à la demande d'engagement de l'Africa Sports signée par Alexis Vagba ?

Par cet acte, elle l'autorise à qualifier les joueurs au titre de la saison 2019-2020. Au grand dam du président Antoine Bahi qui a toujours sous sa coupe l'équipe qui a terminé la saison écoulée.

Tout comme lui, nombre de membres de la famille vert et rouge veulent en savoir plus. Le président du club, en ce moment au Caire dans le cadre de la Can 2019, a décidé d'écourter son séjour égyptien pour venir contre-attaquer.

Un gros cafouillage qui risque d'emporter le deuxième club populaire du pays. L'Africa Sports qui est une association privée, après son assemblée générale extraordinaire du 11 mai dernier, avait fait savoir à la Fif qu'elle suspendait le président Vagba.

La Fédération peut, certes, décider de lever la suspension qu'elle a infligée à Alexis Vagba, mais elle doit, selon Antoine Bahi, tenir compte de la décision de l'assemblée générale du club qui, elle, maintient sa sanction à son encontre.

Dans tous les cas, le collectif des supporters et les anciens du club ne comptent pas en rester là. Wait and see...