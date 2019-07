Soudan: Le PCP se félicite de l'Accord entre le CMT et les FDLC

Khartoum — Le Parti du Congrès populaire (PCP) a déclaré que la période de transition de trois ans convenue par le Conseil militaire de transition (CMT) et les Forces de la Déclaration de Liberté et de Changement (FDLC) était longue, soulignant que la période intérimaire n'avait pas besoin d'un an.

Le Dr Sohair Ahmed Salah, responsable des femmes au PCP a réitéré, dans une déclaration à SUNA, que son parti était favorable à un accord sur un gouvernement des compétences, exprimant l'espoir que cet accord calmerait la situation et favoriserait la liberté et la justice pour permettre la tenue d'élections équitables avec la participation de tous et sans exclusion de n'importe qui.