Afrique: Tirage au sort CAN 2021 - Le Congo logé dans le deuxième chapeau

La Confédération africaine de football (CAf) a publié, le 4 juillet, la liste des cinq chapeaux relatifs au tirage au sort des éliminatoires de la trente troisième édition de la Coupe d'Afrique des nations (CAN), Cameroun 2021.

Comme à l'accoutumée, les nations africaines devront passer par l'étape des éliminatoires pour valider leur paricipation à la phase finale de la compétition. La cérémonie de tirage au sort de ces éliminatoires se déroulera le 18 juillet, au Caire, c'est-à- dire une journée avant la finale de la trente-deuxième CAN, Egypte 2019.

Quatrième du groupe G, pendant les éliminatoires de l'édition en cours, le Congo doit, cette fois-ci, mettre tous les moyens en jeu, afin de garantir sa présence au Cameroun, dans deux ans.

Selon le programme de la CAF, les matches préliminaires de ces éliminatoires se joueront entre le 16 et 18 août pour la phase aller, puis entre le 27 et le 29 du même mois pour la phase retour. La première journée sera disputée dans l'intervalle du 7 au 15 octobre, tandis que la deuxième aura lieu entre le 11 et le 19 novembre de l'année en cours.

La troisième et la quatrième journées débuteront le 31 août 2020, pour se terminer le 8 septembre de la même année. La cinquième et la sixième journée auront respectivement lieu en octobre et en novembre 2020, précisément du 5 au 13 pour la cinquième journée et du 9 au 17, pour la sixième et dernière journée.

Les différents chapeaux

Le premier chapeau regroupe les équipes du niveau 1 : Sénégal, Tunisie, Nigeria, Maroc, République démocratique du Congo, Ghana, Cameroun, Egypte, Burkina-Faso, Mali, Côte d'Ivoire et l'Algérie.

Les équipes du niveau 2, à savoir la Guinée, l'Afrique du Sud, le Cap vert, l'Ouganda, la Zambie, le Bénin, le Gabon, le Congo, la Mauritanie, le Niger, le Kenya et la Libye se retrouvent dans le deuxième chapeau.

Le Madagascar, le Zimbabwe, la République centrafricaine, la Namibie, la Sierra Leone, le Mozambique, la Guinée Bissau, l'Angola, le Malawi, le Togo, le Soudan et la Tanzanie qui composent le niveau 3 sont logés dans le troisième chapeau.

Enfin, dans le chapeau 4, l'on retrouve le Burundi, le Rwanda, la Guinée équatoriale, l'Eswatini, le Lesotho, le Botswana, les Comores et l'Ethiopie. Le dernier chapeau rassemble les équipes du niveau 5 : le Liberia, l'Ile Maurice, la Gambie, le Soudan du Sud, le Tchad, le São Tomé-et- Principe, les Seychelles et le Djibouti.