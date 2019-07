Congo-Brazzaville: ACCE - La direction promet d'accentuer des actions en faveur des opérateurs économiques

Afin d'améliorer le climat des affaires en République du Congo, le nouveau directeur général, Médard Yétela, nouvellement installé, compte s'employer à simplifier les formalités et délais de création d'entreprises, tant pour les investisseurs nationaux qu'étrangers.

Le directeur général entrant de l'Agence congolaise pour la création des entreprises (ACCE) a pris l'engagement lors de son installation par la ministre des Petites, moyennes entreprises (PME) et de l'artisanat, Yvonne Adélaïde Mougany, le 5 juillet à Brazzaville.

« On a besoin de votre expérience technique pour mieux conduire cette direction avec toutes ses exigences de modernisation, à savoir l'informatisation et l'interconnexion avec d'autres administrations impliquées dans la création d'une entreprise », a indiqué la ministre des PME, avant de relever : « Vous avez des outils nécessaires pour y parvenir et la chance de compter sur les partenaires »;

Nommé lors du Conseil des ministres du 17 juin dernier, Médard Yétela succède au directeur général sortant, Daniel Mikia-Deba.

Remerciant le chef de l'Etat et la ministre de tutelle de l'avoir confié les destinées de cette structure, Médard Yétela a déclaré: « Je suis conscient des défis qui m'attendent. Un grand travail a été fait par mon prédécesseur.

Je vais accentuer la vulgarisation de nos actions, emmener les opérateurs à s'approprier les réformes que nous avons engagées ».

La création d'une entreprise au Congo a été facilitée par la mise en place de l'ACCE qui joue un rôle de guichet unique et sert d'interface avec toutes les administrations impliquées, dans le but de réduire les délais et les coûts nécessaires aux formalités.