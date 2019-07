Afrique du Nord: Athlétisme/ Championnats arabes U18 - 8 médailles dont 1 en or pour l'Algérie

Tunis — La sélection algérienne d'athlétisme des U18 a ajouté huit nouvelles médailles (1 or, 4 argent et 3 en bronze), lors de la deuxième journée des Championnats arabes des moins de 18 ans (garçons et filles), disputée vendredi à Radès (Tunisie).

La médaille d'or a été l'oeuvre de Mohamed-Ali Gouaned au 400 avec un temps de 46sec98, enregistrant ainsi un nouveau record d'Algérie de la spécialité.

Les quatre médailles d'argent ont été décrochées par Nesrine Begoug (heptathlon), Akram Menghour (800m), Nihad Bousba (Hauteur) et Ayoub Bensabra (décathlon), alors que les trois en bronze sont revenues à Nouara Lamzaoui (800m), Mohamed Dellouche (décathlon) et Mohamed-Skander Bahbouh (disque).

A l'issue de la deuxième journée du rendez-vous arabe de Tunis, le total de la récolte algérienne s'élève 17 médailles (5 or, 7 argent et 5 en bronze).

Lors de la première journée disputée jeudi, neuf médailles (4 or, 3 argent et 2 bronze) ont été décrochées par les Algériens. Les quatre médailles d'or sont l'oeuvre d'Abdenour Ameur (10.000m marche garçons), Karim Belmahdi (2.000m steeple garçons), Mélissa Touloum (5.000m marche filles) et Rahil Hamel (100m haies).

Leurs compatriotes Sohail Aloui (10.000m marche garçons), Mohamed Gurfi (perche garçons) et Ghania Rizzik (3.000m) ont décroché la médailles d'argent.

Pour leur part, Mohamed Benmansour (110m haies) et Manar Abider se sont contentés du bronze respectivement sur le 110m haies garçons et le 5.000m marche filles.

Environ 400 athlètes représentant 14 pays sont engagés dans ces Championnats arabes des moins de 18 ans (garçons et filles) : Tunisie (pays hôte), Algérie, Arabie saoudite, Liban, Koweït, Egypte, Qatar, Irak, Oman, Yémen, Maroc, Somalie, Djibouti et Libye.

De son côté, l'Algérie a engagé 34 athlètes dans cette compétition (21 garçons et 13 filles).