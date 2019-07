Algérie: L'Etat "ne ménagera aucun effort" dans l'accompagnement du peuple au changement

Alger — Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du Territoire, Salah-Eddine Dahmoune, a salué le degré de maturité du peuple algérien et son mouvement pour "une transition démocratique historique", affirmant que l'Etat "ne ménagera aucun effort" dans l'accompagnement du peuple au changement dont il aspire.

Dans un message adressé aux walis, walis délégués et cadres des collectivités locales a l'occasion du 57ème anniversaire de la fête de l'indépendance et de la jeunesse, le ministre de l'Intérieur a affirmé que l'Algérie "traverse une période cruciale dans son histoire, une période dont les événements sont menés par un peuple déterminé à accomplir une transition démocratique historique, fidèle aux valeurs de la Charte du premier novembre 1954, et ce, en dépit des différentes tentatives d'intrusion, et d'exploitation du mouvement à des fins politiques et partisanes, mais également des menaces d'atteinte à la sécurité de la nation et des citoyens".

A cet égard, il a rappelé "la nécessité de faire preuve de vigilance extrême", tout en mettant en exergue que le peuple algérien "a exprimé sa volonté de façon mature et clairvoyante, prouvant au monde son haut degré de nationalisme".

Par ailleurs, tout en évoquant les nobles valeurs du peuple algérien, le ministre a souligné que "le mouvement de notre peuple fait partie de nous et nous faisons partie de lui. On vit et on partage ses douleurs et ses aspirations, que ce soit au niveau des institutions de l'Etat ou de l'Armée nationale populaire, l'amour du pays est son essence, novembre est sa référence, la démocratie son outil, et la liberté son issue".

Dans ce sillage, M. Dahmoune a affirmé que l'Etat algérien "ne ménagera aucun effort dans l'accompagnement du peuple algérien dans l'accomplissement du changement dont il aspire".