Algérie: Gaïd Salah préside une cérémonie en l'honneur des hauts cadres de l'Armée et de personnalités nationales

Alger — Le général de corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah, Vice-ministre de la Défense Nationale et chef d'Etat-Major de l'Armée Nationale Populaire (ANP) a présidé dans la soirée du vendredi au samedi, au cercle National de l'Armée à Beni Messous, une cérémonie d'échange de vœux en l'honneur de hauts cadres de l'Armée, en activité et à la retraite et de personnalités nationales.

Cette cérémonie commémorait le 57e anniversaire de la Fête de l'Indépendance et du recouvrement de la Souveraineté nationale et a rendu "hommage à nos vaillants martyrs, qui se sont sacrifiés pour une Algérie libre et indépendante", souligne un communiqué du Ministère de la Défense Nationale transmis à l'APS.

Cette cérémonie qui s'inscrit également "dans le cadre des grandes traditions de l'ANP quant à la valorisation des dates phares de notre Glorieuse histoire" a eu lieu "en présence de de hauts responsables de l'Etat et Moudjahidine", ajoute le communiqué.

A cette occasion, l'assistance a écouté l'Hymne national interprété par une troupe musicale de la Garde républicaine.

Un film documentaire intitulé "Armée nationale populaire, parcours de la fidélité et de la détermination" a ensuite été visionné par l'assistance, selon la même source.

La cérémonie a été clôturée par un magnifique spectacle pyrotechnique.