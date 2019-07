Guinée: Le Mouvement Kissidougou en Marche lance ses activités

Dans le but de participer au développement socioéconomique de sa localité, le Mouvement Kissidougou en marche (MKM) a lancé ses activités ce samedi 6 juillet 2019 à la maison des jeunes de Kissidougou.

Dans son discours, Antoine Kila Ifono président national du MKM a dit que Kissidougou est un mouvement inclusif qui a pour objectifs entre autres, Servir de croie de transmission entre le pouvoir central et les populations à la base; Promouvoir la paix et la quiétude nationale; Résoudre les conflits par le dialogue partout en Guinée; Lutter contre l'intoxication et la désinformation politique; Rassembler les filles et fils de la Guinée en général, et de Kissidougou en particulier; Soutenir les programmes de développement du gouvernement du Professeur Alpha Condé, Chef de l'Etat; Promouvoir l'emploi des jeunes; Promouvoir l'émancipation des femmes et leur autonomisation.

« En quelques mois seulement, notre Mouvement Kissidougou en Marche a enregistré une forte adhésion des citoyens de tout bord ayant en commun notre chère ville Kissidougou.

Pour rappel, notre Mouvement Kissidougou en Marche est né d'une réelle volonté de participer activement au développement de cette ville et cela grâce à l'implication de chacun d'entre vous que je considère comme acteur de ce changement auquel nous aspirons tous », a-t-il indiqué.

Poursuivant, il a fait savoir que l'objectif est d'améliorer les capacités des acteurs locaux afin de construire des projets et programmes forts, permettant de maintenir une stabilité durable pour un Kissidougou attrayant et ouvert aux investisseurs nationaux et étrangers.

« Je mesure la teneur de vos attentes et suis conscient du vaste chantier que nous nous apprêtons à construire tous ensemble, c'est pourquoi, nous avons construit notre projet de société autour de quatre (4) axes stratégiques: -Le renforcement du système de gouvernance locale pour un accès de qualité des populations aux services sociaux de base. -La mise en place d'un système d'appui à la réduction des inégalités sociales et politiques par une approche de l'économie sociale et solidaire. -La construction d'un partenariat local pour l'emploi et l'entreprenariat jeunes. -Le renforcement du plaidoyer et de la paix », a-t-il précisé.

Selon ses dires, la mise en œuvre de ces axes passera tout d'abord par l'accompagnement des collectivités locales et de la société civile ainsi que les organisations paysannes et patronales de Kissidougou, ensuite, la consultation de toutes les couches sociales à travers une communication de proximité pour une meilleure prise en charge des besoins de la population dans toute sa diversité, peu importe votre métier, votre éducation, votre parcours, mon équipe et moi-même serons à votre écoute, nul ne décidera plus jamais de votre avenir sans vous.

Pour lui, c'est tous ensemble que qu'ils porront changer positivement l'image de Kissidougou pour le bien-être de toutes ses filles et tous ses fils.

Avant de terminer, Antoine Kila Ifono, Juriste et Expert en Développement Local de l'Université Catholique de Lyon(France) a manifesté sa volonté de se présenter aux prochaines élections législatives au compte de la commune urbaine de Kissidougou.

« Rigoureux, avec une solide orientation des résultats, j'annonce ici ma candidature pour les prochaines législatives au compte de Kissidougou, ce choix osé sera une grande aventure car, c'est avec chacun d'entre vous que je m'attèlerai à défendre désormais les intérêts de notre chère ville au niveau de l'Assemblée Nationale, je ne viens pas avec une baguette magique , je viens avec la joie dans la magie des actions qui s'appuie sur des projets réalistes et réalisables.

Je rêve d'un Kissidougou meilleur et je sais que vous aussi. Joignez-vous au Mouvement Kissidougou en marche. Et faisons de ce rêve une réalité », a-t-il lancé.